Exportan modelo tamaulipeco de subastas a ganaderos veracruzanos

Fue el propio presidente de dicho organismo, José Guerrero Gamboa, quien explicó que este acercamiento surgió tras la invitación del dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Romero García de la Llata

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) abrió la puerta a una mayor coordinación con asociaciones de Veracruz para replicar su modelo de subastas, un esquema que ha permitido a los productores vender su ganado con mejores precios y, sobre todo, con pago garantizado.

Fue el propio presidente de dicho organismo, José Guerrero Gamboa, quien explicó que este acercamiento surgió tras la invitación del dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Romero García de la Llata, para que representantes veracruzanos conocieran de cerca cómo opera este sistema en Tamaulipas.

“La subasta ha sido un éxito, es un canal de comercialización para los productores y para que vendan bien sin problema de pago; la Unión se responsabiliza de eso”, afirmó.

Durante su visita, integrantes de la Unión Ganadera del Sur de Veracruz recorrieron las instalaciones, observaron el manejo del ganado y presenciaron una subasta en vivo.

La experiencia, dijo, dejó buenos resultados.

“Se fueron muy contentos y con la idea de armar un proyecto similar”, comentó.

Guerrero Gamboa destacó que este modelo, en operación desde 2014, ha ido creciendo con el tiempo y se ha consolidado como una alternativa confiable frente a otros esquemas de venta.

“Es un canal seguro, el productor puede vender al mejor precio posible y con la certeza de que su dinero está garantizado”, subrayó.

Finalmente, señaló que este tipo de coordinación con otras entidades busca fortalecer la comercialización del sector pecuario, compartir experiencias exitosas y abrir más opciones para los ganaderos, bajo esquemas donde la confianza y el respaldo financiero sean la base.