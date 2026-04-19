Identifican a joven que atacó a producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y dejó 3 muertos

Los actores que forman parte del proyecto, así como directores y personas pertenecientes al entretenimiento exigen justicia con el lema de ‘Silencio en el Set’ tras la agresión a la producción de esta serie

COLOMBIA.- A un día del lamentable ataque en la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’, las autoridades colombianas confirmaron la identidad del agresor que arrebató la vida de dos miembros del equipo y quien además terminó muerto en el lugar de los hechos.

La tarde de este domingo Giovanni Cristancho, brigadier general de la Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer que el atacante fue José Cubillos García, un hombre que tan solo tenía 23 años de edad y que sin mediar palabra alguna atacó en el cuello a uno de los integrantes de la producción que se encontraba fumando sobre una reja; sus compañeros al tratar de defenderlo también fueron heridos, uno de gravedad hasta morir y uno más que permanece hospitalizado y con diagnóstico reservado.

Cabe destacar que en los avances de la investigación el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, dio a conocer que dos días antes de este brutal ataque, el sujeto ya había agredido al personal de seguridad del Instituto Roosevelt, donde ocurrió el incidente este fin de semana.

Paso a paso de la agresión en grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’

El mundo del entretenimiento acaba de sufrir uno de los golpes más duros y difíciles de superar tras un ataque a la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ durante la grabación de su cuarta temporada; la noticia causó consternación entre los espectadores y por supuesto, entre el elenco y gremio de actores, directores, productores y más, quienes unieron sus voces y las de las víctimas en: “Silencio en el set”.

Al tratarse de un ataque reciente, muchos seguidores de ‘Sin senos sí hay paraíso’ todavía tienen muchas dudas sobre lo ocurrido y de quiénes fueron las víctimas mortales tras el brutal caso ocurrido en la localidad de Santa Fe en Bogotá, Colombia.

Es por ello que aquí te compartimos todo lo que se sabe del caso, desde el inicio de la agresión, la filtración de los nombres de los fallecidos, las versiones de la policía y los testigos. No te pierdas la reconstrucción de los hechos con lo que se conoce hasta ahora.

El ataque inició la tarde del sábado 18 de abril de 2026 mientras la producción se encontraba grabando en las inmediaciones del Instituto Roosevelt, en la localidad de Santa Fe, sector Parque Nacional Oriental. Los reportes indican que la agresión ocurrió cerca de las 16:00 horas, tiempo de Colombia.

Posterior al primer reporte comenzaron a surgir las versiones de los testigos del incidente, además que la Policía Nacional también dio sus primeras declaraciones sobre lo ocurrido asegurando que el incidente dejó tres muertos, incluyendo al agresor, un herido y cuatro detenidos. Conoce los detalles:

Hombre irrumpe en grabación. La Policía dio a conocer que un sujeto, cuya identidad permanecía en secreto hasta este domingo, se acercó al lugar para presuntamente atacar con un arma punzocortante de forma directa a uno de los jóvenes que se encontraba en el lugar.

Según dio a conocer Giovanni Cristancho, brigadier general de la Policía Metropolitana de Bogotá, tras desatarse el pánico y caos en el lugar, algunas personas corrieron a ayudar a la víctima; sin embargo, esto convirtió el incidente en una tragedia todavía mayor cuando otras dos personas resultaron heridas; una de ellas no sobrevivió y una más terminó en el hospital con diagnóstico reservado.

“En la localidad de Santa Fe, en vía pública, se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano.Posteriormente, varias personas que se encontraban en este lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre ellas el agresor”, indicó el funcionario.

Un cigarro, posible causa del ataque. Testigos dieron a conocer a medios locales que un hombre se habría acercado a la primera víctima pidiéndole un cigarrillo y tras no obtener respuesta, lo habría atacado en el cuello con un bisturí. Pero la versión se contradice con la versión oficial que asegura que el atacante no dirigió palabra alguna a los miembros de la producción.

Testigos dieron a conocer a medios locales que un hombre se habría acercado a la primera víctima pidiéndole un cigarrillo y tras no obtener respuesta, lo habría atacado en el cuello con un bisturí. Pero la versión se contradice con la versión oficial que asegura que el atacante no dirigió palabra alguna a los miembros de la producción. Video de cámaras de seguridad confirma la versión de la policía. Las grabaciones que ya tienen las autoridades y que fueron citadas por el medio El Colombiano, asegura que se aprecia cómo el joven se encontraba fumando en la reja cuando el agresor pasó junto a él y al cabo de unos segundos se regresó a atacar.

Las grabaciones que ya tienen las autoridades y que fueron citadas por el medio El Colombiano, asegura que se aprecia cómo el joven se encontraba fumando en la reja cuando el agresor pasó junto a él y al cabo de unos segundos se regresó a atacar. Detalles de medios locales informaron que una primera víctima murió sobre la calle; mientras que el segundo de ellos fue acuchillado sobre una reja de la zona. El herido fue trasladado a un hospital.

mientras que el segundo de ellos fue acuchillado sobre una reja de la zona. El herido fue trasladado a un hospital. Se confirma la muerte de Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, quien trabajaba como productor de transporte en ‘Sin senos sí hay paraíso’.

quien trabajaba como productor de transporte en ‘Sin senos sí hay paraíso’. Filtran que Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años y quien era conductor de un vehículo oficial de producción, fue la segunda víctima.

y quien era conductor de un vehículo oficial de producción, fue la La tercera persona fallecida es el atacante, de quien no se conoció la identidad hasta la tarde del domingo 19 de abril; el hombre fue identificado como José Cubillos garcía de 23 años.

“La persona no tenía ningún documento; estamos esperando poder en este momento tener la plena identidad; no tenía ningún documento, no se le encontró celular, no tenía nada en el cuerpo”, dijo Giovanni Cristancho a una televisora local la noche del sábado 18 de abril.

Crece en redes la denuncia de ‘Silencio en el set’

Tras el incidente de este proyecto en redes sociales creció la denuncia ‘Silencio en el set’ a la que se sumaron miembros de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y del entretenimiento en general para lamentar lo ocurrido, honrar a las víctimas y pedir justicia. Entre los nombres que difundieron estas palabras destacan:

Carmen Villalobos

Jorge Enrique Abello

Majida Issa

Carolina Gaitán

Carolina Gaitán denuncia lo ocurrido. La también actriz que forma parte del proyecto fue de las primeras en usar este lema, “en memoria de los compañeros de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que fallecieron hoy”, dijo.

La también actriz que forma parte del proyecto fue de las primeras en usar este lema, “en memoria de los compañeros de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que fallecieron hoy”, dijo. Gaitán filtra la primera foto de Nicolás, una de las víctimas y lo despide con desgarrador mensaje: “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegrabas mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”.

una de las víctimas y lo despide con desgarrador mensaje: “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegrabas mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”. Carmen Villalobos denuncia el caso en los Premios India Catalina. Mientras el caso crecía, la actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ se encontraba en la entrega de premios donde al recibir sus galardones lamentó lo ocurrido:

“Desafortunadamente hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy. Mi pensamiento, mi corazón, mi energía están con las familias de mis compañeros de producción. Esto chicos, aunque no estuvieron conmigo en el proyecto de ‘La huésped’, se los dedico de aquí hasta el cielo”, dijo.

Policía sostiene intolerancia. De acuerdo con lo que dio a conocer la Policía Metropolitana de Bogotá a un día de la tragedia, mantienen la hipótesis de que la situación se habría dado en un posible acto de intolerancia y no de robo.

“La Policía Nacional, ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en la tarde en la localidad de Santa Fe, aclara que no fue ningún hurto, ni intento de hurto. Lamentablemente, fueron unos hechos de intolerancia”, sentenció el general.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO