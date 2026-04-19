IMÁGENES FUERTES: Espectador de rally fallece al ser embestido por un auto que perdió el control

Reportan 3 personas heridas tras accidente en la carrera, la competencia confirmó el fallecimiento en sus redes sociales

ARGENTINA.- Un accidente durante la carrera de Rally Sudamericano en Argentina, dejó como saldó a una persona sin vida y al menos tres heridos después de que uno de los vehículos perdiera el control y se fuera directo contra el público. La carrera se suspendió mientras arribaban equipos de emergencia para atender a los afectados.

En un comunicado los organizadores del evento en la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se pronunciaron por el accidente en el tramo cronometrado donde confirmaron el fallecimiento del espectador y lamentaron la perdida humana.

“Durante el desarrollo de la competencia, se produjo un incidente en un tramo cronometrado que derivó en un accidente con consecuencias graves. Lamentablemente, como resultado de este hecho, se confirma el fallecimiento de un espectador que se encontraba en la zona”, dieron a conocer en la página oficial de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FIA – Official account (@fia.official)

Captan en VIDEO momento exacto en que automóvil pierde el control y embiste a espectadores

El accidente ocurrió en el tramo denominado Giulio Cesare, ubicado en Mina Clavero esto dentro de la jornada decisiva del evento donde una pérdida de control provocó que el conductor embistiera a los presentes.

Por la velocidad en la que iba arrolló a al menos 5 personas matando a uno de ellos.

“Las autoridades deportivas, junto con los organismos competentes, se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del suceso. Se ha brindado asistencia a los familiares y allegados de la persona fallecida”, añadieron en el comunicado.

🚨 #ALERTA | Tragedia en el Rally en Córdoba: murió un espectador y suspendieron la competencia 📌 Fue tras un accidente en el tramo Giulio Cesare en Mina Clavero 📌 La víctima tenía 25 años, sufrió lesiones de gravedad y falleció en un hospital cercano pic.twitter.com/FU1QmGN8Ak — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) April 19, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO