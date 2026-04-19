Regalar sonrisas: convocan a donar juguetes en Tampico por el Día del Niño

La iniciativa, impulsada en coordinación con Cáritas de Tampico, convoca a la ciudadanía a donar juguetes nuevos o en buen estado del 10 al 29 de abril

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con el propósito de llevar alegría a niñas y niños en situación vulnerable, se puso en marcha una campaña de donación de juguetes en la zona sur de Tamaulipas, en el marco de la celebración del Día del Niño.

La iniciativa, impulsada en coordinación con Cáritas de Tampico, convoca a la ciudadanía a donar juguetes nuevos o en buen estado del 10 al 29 de abril, instalando como punto principal de acopio el lobby del Casino Tampiqueño, así como las oficinas de Cáritas.

Bajo el lema “Regala algo más que un juguete… regala una sonrisa”, organizadores expresan la importancia de fomentar la solidaridad y el apoyo comunitario en fechas significativas.

“Este Día del Niño, dona un juguete y sé parte de esta hermosa iniciativa”, señala la invitación dirigida a la población en general.

Quienes deseen sumarse también pueden acudir directamente al lobby del Casino Tampiqueño ubicado en la calle peatonal Salvador Díaz Mirón entre Benito Juárez y Fray Andrés de Olmos en el centro de Tampico o a las oficinas de Cáritas para entregar sus donativos, con el objetivo de ampliar el alcance de la campaña y beneficiar al mayor número posible de menores.

La ciudadanía interesada puede contactar el número telefónico 833 132 4280

o acudir a C. Loma Bonita 101, Jesús Elías Piña, Tampico, Tamaulipas a las oficinas de Cáritas de Tampico a partir de las 8:30 horas de lunes a viernes.

Con este tipo de acciones, se busca no solo brindar un obsequio, sino también generar momentos de felicidad y esperanza en la niñez tampiqueña.