Rescatan águila en tienda de Altamira

El hallazgo ocurrió la mañana de este domingo, cuando personal de seguridad del establecimiento detectó al ejemplar en el interior del inmueble y solicitó apoyo inmediato

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Elementos de Protección Civil de Altamira pusieron bajo resguardo a un águila con signos de ceguera y lesiones físicas en la tienda Arteli Plaza Arenas.

El hallazgo ocurrió la mañana de este domingo, cuando personal de seguridad del establecimiento detectó al ejemplar en el interior del inmueble y solicitó apoyo inmediato.

El guardia de seguridad, Jasiel Segura, realizó la entrega del ave a los elementos Christian Zapata, Daniel Coronado y Santiago Rodríguez.

Los rescatistas acudieron al sitio en la unidad U205 para asegurar al ejemplar y evitar mayores riesgos a su integridad.

El director de Protección Civil Altamira, Romel Martínez Flores, informó que el ave quedó bajo custodia temporal en las instalaciones de la dependencia.

Asimismo se hizo la notificación al departamento de Ecología y Medio Ambiente para su valoración médica y atención especializada.

El departamento de Ecología asumirá la responsabilidad del resguardo y tratamiento del ejemplar, una vez recuperada se determinará su destino de acuerdo con los protocolos de protección a la fauna silvestre.