VIDEO: Auto choca solo porque su conductor se bajó a pelear con un repartidor en moto

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.- Como si tuviera mente propia, un automóvil decidió seguir su camino mientras su dueño se peleaba a golpes con un repartidor de una plataforma en pleno centro de Mexicali, Baja California.
Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de la mañana, cuando un motociclista que trabaja para una plataforma de reparto se acercó a reclamarle a un automovilista, quien presuntamente lo habría chocado.
La discusión subió de tono cuando el automovilista salió de su vehículo para arreglar sus diferencias a golpes con el joven repartidor, quien en ningún momento dejó su mochila.
La pelea entre ambos hombres fue grabada por otros automovilistas que pasaban por el lugar, quienes miraban sorprendidos cómo ambos se golpeaban mutuamente entre el tráfico matutino.
Sin embargo, fue tanto el coraje del conductor que se le olvidó poner el freno de mano en su automóvil, por lo que éste siguió su camino sin conductor a bordo, chocando metros más adelante.
Al final, el automovilista corrió para intentar detener su auto, lo que fue aprovechado por el motociclista para retirarse del sitio. Al final no se notificaron detenciones por estos hechos.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO