VIDEO: Estados Unidos ataca buque carguero iraní

ESTADOS UNIDOS.- Un buque carguero que intentó transitar por el bloqueo marítimo impuesto por los Estados Unidos fue atacado por un barco de la flota norteamericana durante la tarde del 19 de abril.
Mediante su cuenta oficial en Truth Social, el presidente de Estados Unidos Donald Trump señaló que el navío fue atacado por no respetar el bloqueo impuesto por dicha nación, en medio de las tensiones bélicas con Irán.
“Hoy, un barco carguero llamado Touska, de aproximadamente 275 metros de largo y de un peso similar al de un portaaviones, trató de pasar por nuestro bloqueo naval y no resultó bien para él.
“El destructor USS Spruance interceptó al Touska en el Golfo de Omán y le advirtió que se detuviera. La tripulación iraní no hizo caso, por lo que nuestro barco lo detuvo haciendo un hoyo en el cuarto de máquinas”, detalló.
De acuerdo con los primeros informes, la nave iraní partió de Malasia el 12 de abril pasado y se encontraba a menos de 40 kilómetros de la costa iraní cuando fue atacada por los estadounidenses.
“En este momento, marines de Estados Unidos tienen el barco en custodia. El Touska está bajo sanciones del Departamento del Tesoro debido a actividad ilegal anterior. Tenemos control total del barco y estamos viendo qué hay a bordo”, añadió.
