VIDEO: Mujeres que descubrieron la infidelidad de un hombre le rayaron el carro y le pegaron hojas con los chats comprometedores

MÉXICO.- Dos mujeres decidieron vengarse de la supuesta infidelidad de un hombre imprimiendo en hojas blancas las conversaciones comprometedoras de WhatsApp con otra persona y pegándolas en diferentes partes del vehículo del sujeto. Además, hicieron varias pintas en el auto con leyendas como «infiel», «Perro HP», entre otras, en el cofre, parabrisas y ventanas del auto.
Sin embargo, no imaginaron que vecinos de la zona las grabarían y exhibirían en redes el video de los hechos, el cual ha causado gran debate entre los usuarios, ya que aunque algunos las apoyan, otros más bien rechazan que hagan ese tipo de cosas por un hombre.
«O sea normal ser infiel, faltar al respeto, herir a una persona. Pero lo vergonzoso es que la persona herida actúe con algo tan pequeño como eso», «bien hecho las apoyo completamente esos tipos así deberían ser evidenciados. Ningún vergüenza mija muy bien y hasta foto deberían de poner por todos lados», «Pleno 2026 y las mujeres siguen peleando por tripa, cuando el que se queda con una basura de esas, termina perdiendo. Búsquense un man que valga la pena. Desocupadas», «Cero amor propio las resentidas jajaja», son algunos de los comentarios que se leen