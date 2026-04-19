Viuda de Cheque amaga con más bloqueos

A casi un mes, Juan de Dios “N” sigue prófugo, y se advierte la posibilidad de nuevos bloqueos en la ciudad para exigir justicia.

Por. Por Mario Prieto.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Nuevamente reapareció en redes sociales, Eneri M. Balleza, esposa de Ezequiel González, joven que murió en un accidente en la colonia Morelos de Tampico provocado por un conductor en estado de ebriedad.

Está por cumplirse un mes donde el responsable, Juan de Dios “N” continúa prófugo de la justicia, por lo que advirtió que podría realizar más bloqueos en la ciudad para exigir justicia.

En su pronunciamiento, mencionó a varias personas a quienes responsabiliza de proteger al señalado:María Concepción Meave Molar, conocida como “Conchis Meave” además de Salma Meave, Berenice Pazos, Rogelio T. y a Yajaira Méndez .

“La paciencia se me agota… sé que ven las publicaciones”, expresó, dejando claro que no detendrá su lucha hasta obtener justicia.

Cuestionó la actuación de las autoridades, señalando como sospechoso que familiares del presunto responsable hayan llegado primero que un agente de tránsito para ubicar el vehículo involucrado en los hechos.

“Llegaré hasta donde tenga que llegar… cerraré y haré lo necesario para lograr justicia”, advirtió.

Eneri Balleza reiteró que continuará movilizándose y alzando la voz para que pronto las autoridades pueda dar con el paradero de los responsables.