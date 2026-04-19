Zona ostionera de Tamaulipas sin incidencias de chapapote

Se mantiene un monitoreo constante en la zona, en coordinación con instancias federales, para detectar cualquier posible riesgo

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

A pesar de la preocupación generada por el derrame de crudo registrado semanas atrás en el Golfo, la Laguna Madre (principal zona productora de ostión en el estado) se mantiene sin afectaciones.

Por tanto, esta situación no se ha presentado en dichas costas al norte de la Entidad, de acuerdo a lo señalado por el subsecretario de Pesca y Acuacultura en Tamaulipas, Jorge Montagner Mendoza, quien el sector pesquero continúa libre de dicha problemática.

Explicó que se mantiene un monitoreo constante en la zona, en coordinación con instancias federales, para detectar cualquier posible riesgo.

“Hasta ahorita no tenemos ninguna alarma que represente peligro”, señaló el funcionario al referirse a la presencia de contaminantes.

Así también, indicó que incluso en áreas cercanas donde se llegó a reportar presencia de residuos, estos no han tenido impacto en la producción pesquera, particularmente en el cultivo y extracción de ostión.

Montagner Mendoza añadió que las autoridades continuarán con la vigilancia en los próximos días para descartar cualquier afectación tardía, aunque reiteró que las condiciones actuales permiten mantener la actividad sin contratiempos.

De esta forma, uno de los principales polos ostrícolas de Tamaulipas se mantiene operando con normalidad, sin daños visibles tras el incidente ambiental registrado recientemente en aguas del Golfo de México.