Alerta en Gómez Farías. Detectan pez diablo en La Bocatoma y temen afectaciones al ecosistema

La aparición del temido pez diablo en La Bocatoma de #GomezFarias ha encendido las alarmas entre pescadores y habitantes de la zona

Por Raúl López García

GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS.- Pescadores de La Bocatoma, en Gómez Farías, encendieron las alertas tras detectar la presencia del llamado pez diablo, una especie invasora que no se había visto anteriormente en esta zona y que podría convertirse en una seria amenaza para el equilibrio ecológico.

Mediante un video compartido por habitantes del lugar, se muestra cómo en una sola jornada de pesca lograron sacar tres ejemplares de esta especie, lo que ha generado preocupación entre pescadores locales debido a la rapidez con la que suele propagarse.

El pez diablo llegó a México presuntamente por la liberación irresponsable de ejemplares de acuario y desde entonces se ha extendido en diversos cuerpos de agua del país, desplazando a especies nativas por su gran capacidad de adaptación y reproducción.

Además de competir por alimento, esta especie consume huevecillos de peces nativos y altera el ecosistema, agravando el problema por la falta de depredadores naturales que controlen su población.

En varias regiones de Tamaulipas, el pez diablo ya es considerado una plaga por los daños que provoca tanto en la biodiversidad como en la actividad pesquera, por lo que su aparición en La Bocatoma preocupa a quienes dependen de estos recursos.

Ante esta situación, pescadores exhortan a la población a que, si captura uno de estos ejemplares, no lo regrese al agua ni lo libere en otro sitio, a fin de frenar su expansión y reducir el impacto ambiental en la región.