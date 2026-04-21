Allanan en EU a empresa ligada a red de huachicol

Autoridades estadounidenses registraron oficinas de Ikon Midstream en Houston por su presunta relación con envíos de diésel vinculados a contrabando hacia Tamaulipas

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las autoridades estadounidenses allanaron esta semana las oficinas de Ikon Midstream, una comercializadora de combustible con sede en Houston, Texas, cuyas exportaciones de diésel forman parte de investigaciones sobre contrabando de hidrocarburo hacia Tamaulipas.

La operación fue confirmada por dos funcionarios estadounidenses, un agente de seguridad mexicano y el propio abogado de la empresa, según informó la agencia Reuters.

Las fuerzas de seguridad ejecutaron una orden de registro federal en la sede de Ikon Midstream. De acuerdo con una de las fuentes, el objetivo de la búsqueda eran equipos de cómputo y documentos. Reuters señaló que no pudo confirmar el motivo exacto del registro ni qué material fue incautado.

El abogado de Ikon Midstream, Joseph Slovacek, confirmó que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos presentó una orden de registro contra la empresa, y afirmó que fue enteramente el resultado de reportes previos de Reuters.

Joseph Slovacek, abogado de la empresa, confirmó que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos presentó la orden. En respuesta a Reuters, Slovacek afirmó que el registro fue «enteramente el resultado» de un artículo publicado por esa agencia en octubre de 2025 y de sus «persistentes intentos» de que se investigara a la empresa. Agregó que no se efectuaron detenciones «porque Ikon no había cometido ninguna infracción».

Rhett Kenagy, presidente y director ejecutivo de Ikon Midstream, no pudo ser localizado para hacer comentarios. El Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras y la Presidencia de México no respondieron a solicitudes de comentario. El FBI declinó pronunciarse.

EL VÍNCULO CON INTANZA

La investigación de Reuters de octubre de 2025 documentó, a través de datos de rastreo de buques cisterna y registros comerciales, que un cargamento de gasóleo exportado por Ikon Midstream en marzo de ese año —a bordo del buque Torm Agnes— llegó a México y terminó en manos de Intanza, una empresa mexicana que tres fuentes de seguridad y un documento gubernamental señalan como una presunta tapadera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Intanza no tiene página web, número telefónico público ni presencia en redes sociales identificable.

En el caso del cargamento del Torm Agnes, Reuters calculó que la evasión arancelaria representó un ahorro de aproximadamente siete millones de dólares. El esquema consiste en declarar gasóleo, gasolina o nafta como lubricantes en la documentación comercial, para eludir los elevados aranceles que México aplica a esos combustibles importados. Las autoridades mexicanas señalan que el ahorro puede equivaler a más de la mitad del valor de un cargamento.

Registros de importación documentan que Intanza ingresó cerca de 19 millones de litros a través del puerto de Guaymas en octubre de 2023; meses después, otros 8.6 millones de litros desembarcaron en Tampico.

CARGAMENTOS EN TAMPICO

Registros de importaciones hechos públicos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentan que Intanza ha importado presuntos aditivos para aceites en varias operaciones. La primera tuvo lugar el 12 de octubre de 2023, cuando ingresó cerca de 19 millones de litros a través del puerto de Guaymas. El 3 de abril de 2024, la empresa realizó una segunda importación de 8 millones 640 mil litros; esta vez el cargamento desembarcó en el puerto de Tampico. En febrero de 2025, Intanza efectuó dos importaciones adicionales de aditivos para aceites que sumaron 46 millones de litros, aunque los registros no revelan a qué puertos llegaron. En todos los casos, el exportador fue Ikon Midstream LLC.

MCCI también reveló que Francisco Javier Antonio Martínez, director de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico, está asociado con los accionistas de Intanza —Ramiro Rocha Alvarado y Ricardo Ayón Rodríguez— en la empresa Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure. El funcionario asumió su cargo en la ASIPONA de Tampico en marzo de 2024, un mes antes de que Intanza ingresara por primera vez a ese puerto.

INVESTIGACIONES EN MÉXICO

Tras la publicación del reportaje de Reuters en octubre de 2025, el gobierno de México informó que amplió las investigaciones sobre la sospecha de contrabando de combustible en tres puertos donde Ikon Midstream realizó entregas de derivados del petróleo ese año, según un informe publicado en el sitio web del Senado en febrero de 2026.

La armadora danesa Torm, que gestiona el buque Torm Agnes, comunicó a Reuters en septiembre de 2025 que había dejado de hacer negocios con Ikon Midstream en abril de ese año, a partir de lo que había salido a la luz. La empresa precisó que no era responsable ni estaba implicada en los trámites aduaneros de los envíos.

Ikon Midstream ha negado reiteradamente haber actuado de manera indebida. El 14 de noviembre de 2025 interpuso una demanda por difamación contra Reuters ante un tribunal de Texas, alegando que la agencia publicó afirmaciones que calificó de categóricamente falsas. En una declaración del 27 de marzo, la empresa sostuvo que realiza sus actividades de forma legal y que nunca ha falsificado documentos aduaneros estadounidenses o mexicanos.

Reuters, por su parte, señaló que mantiene la información publicada y rechazó que haya intentado provocar una investigación en contra de Ikon Midstream.

La administración Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. El gobierno de Estados Unidos ha señalado que el contrabando de combustible y el robo de petróleo crudo se han convertido en la segunda mayor fuente de ingresos de los cárteles mexicanos, detrás del narcotráfico.