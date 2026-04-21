Amenaza de tir0teo enciende alerta en telesecundaria de Matamoros

La telesecundaria José Emilio Pacheco Berny, de #Matamoros volvió a ser blanco de amenazas, lo que provocó un operativo de seguridad y encendió la preocupación entre padres de familia, alumnos y docentes

Por Raúl López García

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- La telesecundaria José Emilio Pacheco Berny, ubicada en el fraccionamiento Los Presidentes de Matamoros, volvió a ser blanco de amenazas, lo que provocó un operativo de seguridad y encendió la preocupación entre padres de familia, alumnos y docentes.

De acuerdo con autoridades locales, esta es la segunda advertencia recibida en menos de 48 horas. La directora del plantel, Claudia Urbina Alfaro, presentó nuevamente una denuncia formal luego de detectar otra amenaza difundida de manera digital, presuntamente en grupos de Facebook.

Tras el reporte, elementos de la Guardia Estatal acudieron a la escuela para activar los protocolos de seguridad, resguardar al alumnado dentro de las aulas y realizar recorridos de vigilancia en las calles aledañas.

El secretario de Seguridad Pública de Matamoros, Jauca Capistrán, confirmó que la presencia policiaca se mantendrá mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de los mensajes que pusieron en alerta a la comunidad escolar.

Aunque durante la inspección no se encontraron situaciones de riesgo, la reincidencia de las amenazas ha generado incertidumbre entre las familias del sector, que exigen mayor vigilancia y resultados en las indagatorias.

Las autoridades reiteraron que se mantendrá vigilancia preventiva en el plantel para garantizar la seguridad de estudiantes y maestros, mientras se busca frenar este tipo de actos que alteran la tranquilidad en las escuelas.