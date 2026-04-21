Avanza obra de reposición de colector sanitario en el norte de Tampico

La obra presenta un avance del 40% y se estima que quede concluida en los primeros días del mes de mayo

Mario Prieto

Expreso-La Razón

Como parte de las acciones impulsadas a través del programa PRODDER, COMAPA SUR, en coordinación con el Ayuntamiento de Tampico, continúa con los trabajos de reposición de infraestructura sanitaria en beneficio de la población.

Actualmente se lleva a cabo la reposición de un colector sanitario de 24 pulgadas, con una extensión de 150 metros lineales, ubicado en la calle 5 entre H y Cárcamo 2 Norte, en la colonia Enrique Cárdenas González, al norte de la ciudad.

La obra presenta un avance del 40% y se estima que quede concluida en los primeros días del mes de mayo, cumpliendo con los tiempos programados.

Esta intervención permitirá mejorar de manera sustancial el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario en la zona, reduciendo la posibilidad de fugas y colapsos que pudieran afectar a las viviendas. Asimismo, favorecerá una conducción más eficiente de las aguas residuales, lo que contribuye directamente a la protección de la salud pública y al cuidado del entorno, elevando así la calidad de vida de las familias que habitan en este sector.

Estos trabajos reflejan el compromiso de las autoridades de los distintos niveles de gobierno, para trabajar de manera coordinad, con la finalidad de fortalecer la infraestructura hidráulica y brindar servicios de mayor calidad a la ciudadanía.