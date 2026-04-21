Canturosas firma contrato colectivo y garantiza mejoras laborales a trabajadores municipales

La alcaldesa reconoció la labor del sindicato y de su secretario general, Daniel Calderón, y destacó la importancia del diálogo y la colaboración institucional para alcanzar acuerdos que beneficien a ambas partes

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La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó la firma del Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Nuevo Laredo, consolidando mejoras en las condiciones laborales y el bienestar de las y los empleados municipales.

La alcaldesa reconoció la labor del sindicato y de su secretario general, Daniel Calderón, y destacó la importancia del diálogo y la colaboración institucional para alcanzar acuerdos que beneficien a ambas partes.

“Plasmamos hoy nuestras firmas en un pacto de mutua confianza y respeto institucional. Este documento establece un marco de certeza jurídica indispensable y reconoce el valor de la estabilidad laboral como motor del servicio público”, expresó.

La edil subrayó que este contrato representa un paso firme hacia la consolidación de un gobierno humanista, que reconoce en su base sindical una pieza clave para la transformación de la ciudad.

Entre los principales beneficios destacan el incremento en el bono mensual de ayuda para la canasta básica y el aumento en los días de salario correspondientes al aguinaldo, lo que permitirá a las y los trabajadores contar con mejores condiciones económicas para sus familias.

Asimismo, reiteró que todos los logros previamente obtenidos por el sindicato se mantienen, garantizando la protección de las prestaciones laborales conquistadas a lo largo del tiempo.

Canturosas Villarreal hizo un llamado a las y los trabajadores a continuar desempeñándose con compromiso y vocación de servicio, en favor de un Nuevo Laredo más fuerte y con mejor calidad de vida.

“Tengan la certeza de que cuentan con todo mi cariño, respeto y agradecimiento por su labor. Seguiremos trabajando hombro con hombro por el bienestar y la prosperidad de nuestro municipio”, puntualizó.

Como parte de este proceso, se llevará a cabo la asamblea del sindicato, donde se reafirmará el compromiso de la organización de velar por los derechos laborales y el bienestar integral de sus agremiados y sus familias.