Culex no transmite dengue; intensifican fumigación en el sur de Tamaulipas

Autoridades de Salud y municipales refuerzan acciones en Tampico y Madero ante incremento de mosquitos

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Ante el incremento de mosquitos en la zona conurbada, autoridades sanitarias de Tamaulipas aclararon que el mosquito culex no es transmisor de dengue, aunque sí genera molestias a la población, por lo que intensificaron las acciones de fumigación en coordinación con los municipios de Tampico y Ciudad Madero.

En rueda de prensa esta tarde, Sergio Uriegas Camargo, coordinador estatal de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, acompañado de Marco Antonio Robles Mejía, director del Distrito de Salud para el Bienestar II, informó que el principal vector de riesgo sigue siendo el aedes aegypti.

«En la zona sur se presenta el 50% de los casos de dengue del estado están en la zona sur, comparado con el año pasado tenemos 94% casos menos que el año pasado tenemos 12, 9 en Madero y 3 en Tampico. Independientemente de la molestia del mosco Culex es el que ha estado dando molestias sanitarias a nuestra población. Lo que nos importa es el mosquito aedes aegypti…el culex afortunadamente no es transmisor de dengue»

Explicaron que el aumento del mosquito culex responde a condiciones meteorológicas como humedad, lluvias y vientos del norte, por lo que se intensificaron las fumigaciones en distintos sectores, realizándolas desde las 4 de la mañana para mejorar su efectividad.

«Se están atacando diversas zonas de municipios del sur que tienen presencia de este mosquito culex, enfatizar que el dengue no es producto de la casualidad que esté con números muy bajos debido al trabajo por parte de autoridades municipales de Tampico, Madero y Altamira como áreas que corresponden al distrito de salud… se ven las zonas prioritarias en cuanto a incidencia de mosco culex y la incidencia de riesgo con dengue para priorizar… se debe a presencias ambientales, humedad, lluvias, vientos del norte que viene acarreando el mosco… tenía previsto hasta hace cinco días aumento en velocidad de los vientos, baja temperatura. No teníamos contemplado que el mosco fuera acumularse en esta zona»

Por su parte, Robles Mejía indicó que los casos de dengue han disminuido significativamente en comparación con el año pasado, al pasar de 172 casos confirmados a solo 12 en la actualidad.

«A la fecha de hoy sólo tenemos 3 casos en Tampico y 9 casos en Madero. Esto ha sido mucho por las reuniones que tenemos semanales, el Distrito de Salud para el Bienestar II así como los municipios de Tampico y Madero»

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a acudir a las unidades de salud en caso de presentar síntomas de dengue, con el fin de registrar los casos y aplicar fumigación intradomiciliaria, cuyo efecto puede durar hasta 60 días.

Reconocieron el apoyo de los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero por la entrega de insumos, insecticida y 10 camionetas, que se suman a cinco del Distrito de Salud para el Bienestar II para reforzar las labores de combate al mosquito.

En este sentido, Andrés García Abundis, responsable de vectores, señaló que el trabajo no se ha detenido y se han atendido cientos de manzanas en la región.

«Los números están en la página cerca de 2 mil manzanas en una semana a nivel nacional, no hemos parado. Este fenómeno salió, brotó y no lo hemos hecho menos»

Regularizan pagos a personal de vectores

Sobre la duración del fenómeno de mosquitos, indicó que dependerá de las condiciones climáticas, aunque se prevé que sea temporal.

«No sabemos depende de las condiciones climáticas, puede durar unos días más no creo que vaya a ser permanente, debe de ser temporal»

En cuanto al riesgo por la cercanía con el norte de Veracruz, donde también hay presencia de mosquitos, Uriegas Camargo reconoció la posibilidad de migración de serotipos, por lo que se refuerzan acciones en puntos de cruce.

«Ese riesgo de migración, claro que existe implícito dentro de la circulación de serotipos tenemos 3 y sí al igual que ocurre en migraciones del que viene como mundial implica riesgo de serotipo, 3 en Veracruz 4 y 2… Están calendarizadas colonias de Tampico y Madero se están llevando a cabo continuamente se fumigan lanchas y alrededor del paso»

Para concluir las autoridades de salud y municipales reiteraron el llamado a la población a mantener medidas preventivas como el uso de manga larga, repelente y eliminar criaderos mediante la estrategia “Lava, tapa, voltea y tira”, para contener la proliferación del mosquito.

A la rueda de prensa asistieron: Ofelia Cantú Rodríguez, directora de servicios médicos del ayuntamiento de Tampico; Dorena Caballero Bonilla, presidenta de la comisión de salud en el cabildo porteño; Rosalba Hernández Martínez directora de salud pública de Madero así como Margarita Tristan, coordinadora distrital de Epidemiología del Distrito Salud para el Bienestar II.