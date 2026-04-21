Designan a tamaulipeca como consejera del INE

Frida Denisse Gómez Puga fue electa por la Cámara de Diputados para ocupar un lugar en el Consejo General

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Expreso-La Razón

La Cámara de Diputados designó a Frida Denisse Gómez Puga como integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

La designación se aprobó por mayoría calificada, junto con la de Arturo Manuel Chávez López y Blanca Yassahara Cruz García.

Gómez Puga, de origen tamaulipeco, se desempeñaba hasta su nombramiento como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Es licenciada en Derecho; fue subsecretaria general del Tribunal Electoral de Tamaulipas, secretaria de Estudio y Cuenta y responsable de litigios constitucionales en el Congreso del Estado.

Su designación se produce tras cumplir los requisitos constitucionales y las evaluaciones del Comité Técnico convocado para el proceso de selección.

Tras la votación, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, anunció que el acuerdo fue aprobado por mayoría calificada, por lo que estas tres personas fueron declaradas electas como consejeros del INE para el periodo del 2026 al 2035.