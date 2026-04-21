Detienen a líder delictivo en Reynosa; es hermano de la directora de Tránsito

Por. Staff
Expreso-La Razón
REYNOSA, TAMAULIPAS.- Autoridades federales detuvieron en la colonia Aztlán de Reynosa a Engelbert “C”, a quien identifican como presunto jefe operativo de una célula delictiva que opera en esa ciudad.
La detención se realizó mediante un cateo encabezado por fuerzas federales, en el marco de acciones contra la delincuencia organizada.
Entre los delitos que se le imputan se encuentran portación de armas de uso exclusivo y delincuencia organizada.
De manera extraoficial, ha trascendido que el detenido es hermano de la actual directora de Tránsito de Reynosa, Iris Chavira.