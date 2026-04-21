El amor a la patria vence al entreguismo: Claudia Sheinbaum

La Presidenta encabezó la Ceremonia de Jura de Bandera de 419 cadetes de Primer Año de la Heroica Escuela Naval Militar

Staff

Expreso-La Razón

En el 112 Aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la Ceremonia de Jura de Bandera de 419 cadetes de Primer Año de la Heroica Escuela Naval Militar y del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, a quienes recordó que el país necesita marinos valientes que entiendan que el amor al pueblo y a la patria siempre vencerá al entreguismo y a la ambición, ya que México es una nación libre, independiente y soberana.

“Que la lealtad los guíe, que la honestidad siempre los sostenga, que el amor a su familia los acompañe siempre y que el amor profundo a la patria y al prójimo sea la luz que los oriente en cada uno de sus pasos. México los necesita, necesita hombres y mujeres valientes, necesita marinos valientes, necesita fuerza y principios, disciplina y sobre todo corazón. No olvidemos nunca que el amor siempre vence al odio y el amor al pueblo y a la patria siempre vence al entreguismo y a la ambición. No olvidemos nunca que la patria se ama y se defiende, que ese juramento viva en cada uno, cada una de ustedes, todos los días”, fue el mensaje de la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas en el acto que se realizó en el Campo de Honor de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz.

Enfatizó que la Secretaría de Marina requiere de hombres y mujeres íntegros, honestos, con disciplina, sensibilidad, con fuerza y, sobre todo, con principios, que sepan que servir a la patria es servir a los demás.

“No hay servicio verdadero si no nace del amor al prójimo, al desvalido y al que necesita siempre nuestro apoyo porque al final, servir a nuestra patria es, ante todo, servir a los demás, servir a nuestra historia, servir al futuro de México”, agregó.



Recordó que la Armada de México es una institución al servicio del pueblo que protege las costas, los mares, la soberanía nacional, auxilia a la población en caso de desastres, acompaña comunidades en momentos difíciles y salva vidas, por lo que el compromiso de las y los cadetes que hoy juraron bandera no solo fue adquirido con la institución, sino con las y los mexicanos que confían en ellos.

La Presidenta de México dio lectura a la lista de próceres de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar, seguido por el toque de silencio de la Banda de Guerra y una salva de fusilería ejecutada por las Compañías del Cuerpo de Cadetes, en memoria de quienes el 21 de abril de 1914 y el 13 septiembre de 1847, respectivamente, ofrendaron sus vidas en defensa de nuestra patria.

Además, acompañada por los integrantes del presidium, entregó a los cadetes que sobresalieron por su aprovechamiento académico y buena conducta, el espadín que los distingue como Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, y que simboliza el principio de formación del Don de Mando, virtud que les caracterizará como oficiales de la Armada de México.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que de los 419 cadetes que hoy realizaron su Juramento de Bandera, 179 son mujeres y 240 hombres de primer año de la Heroica Escuela Naval Militar y del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud; quienes hoy refrendaron su compromiso y lealtad inquebrantable con las instituciones, así como a las y los mexicanos.

“Para quienes integramos la Armada de México, servir no es una consigna, es una convicción que se construye todos los días con honor, deber, lealtad y patriotismo. Nuestro compromiso institucional es absoluto con la soberanía, con la seguridad y, sobre todo, con el bienestar del pueblo de México al que nos debemos”, agregó.

La cadete Alison Velázquez Reyes expresó su agradecimiento a la Jefa Ejecutivo Federal por su presencia en el 112 Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz, pues afirmó que representa un estímulo e inspiración para continuar con su formación bajo los principios de lealtad, honor y absoluta entrega a México.