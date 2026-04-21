El secreto para toallas suaves está en la forma de lavarlas, no en el suavizante

No se trata de ingredientes complejos, sino que más bien será la forma de lavar las toallas lo que haga la diferencia en su textura

Durante décadas, el suavizante de telas fue considerado un aliado indispensable en el lavado debido a su promesa de dejar la ropa más tersa y perfumada, lo que lo convirtió en un producto habitual en millones de hogares. Sin embargo, en los últimos años, especialistas en cuidado textil y organismos ambientales comenzaron a cuestionar su uso, especialmente en prendas como las toallas.

El problema no es menor ya que muchas personas notan que, con el tiempo, sus toallas pierden suavidad, se vuelven rígidas y desarrollan un olor persistente a humedad, incluso después de lavarlas con frecuencia, lo que podría deberse a los efectos acumulativos de ciertos productos en las fibras textiles.

Aunque el suavizante genera una sensación inmediata de suavidad, su funcionamiento se basa en recubrir las fibras con una capa de compuestos químicos lubricantes. Según reportes técnicos del Good Housekeeping Institute, este recubrimiento reduce la fricción entre fibras, pero también tiene consecuencias no deseadas.

En el caso de las toallas, cuya función principal es absorber agua, esta película actúa como una barrera que disminuye su capacidad de secado. Con el uso continuo, el efecto se acumula dando como resultado menos absorción, más humedad retenida y, eventualmente, un entorno ideal para la proliferación de bacterias responsables del mal olor.

¿Cuál es el truco para tener toallas suaves sin químicos?

Según manuales de lavandería profesional difundidos por la International Sanitary Supply Association, el uso de productos ácidos suaves durante el enjuague ayuda a neutralizar los residuos alcalinos del detergente y a mantener las fibras en mejores condiciones. Aquí es donde aparece un ingrediente simple, económico y ampliamente disponible: el vinagre blanco.

De esta forma, el vinagre blanco, destilado compuesto principalmente por ácido acético, ha sido estudiado por organismos como el United States Department of Agriculture por sus propiedades desinfectantes suaves y su capacidad para eliminar residuos minerales. Cuando se utiliza en el lavado de toallas, cumple varias funciones clave:

Disuelve restos de detergente acumulados en las fibras.

Reduce la rigidez causada por minerales presentes en aguas duras.

Neutraliza olores sin dejar fragancias artificiales intensas.

A diferencia del suavizante, no recubre las fibras, sino que las limpia en profundidad, devolviendo su textura original.

¿Cómo aplicar vinagre blanco en las toallas?

Expertos en cuidado textil coinciden en que el éxito de este truco depende tanto del ingrediente como de la técnica ya que como cualquier otra prenda es necesario tomar en cuenta sus indicaciones de lavado; sin embargo, el proceso recomendado es:

Colocar las toallas en la lavadora sin sobrecargarla, permitiendo que el agua circule adecuadamente.

Añadir una cantidad moderada de detergente, evitando excesos.

Incorporar media taza de vinagre blanco en el compartimento destinado al suavizante.

Seleccionar un ciclo con agua tibia o caliente, según las indicaciones de la etiqueta.

Secar completamente las toallas, preferentemente al sol o en secadora a temperatura media.

El resultado son toallas más esponjosas, con mejor capacidad de absorción y sin olores residuales.

Para quienes no quieren renunciar al aroma en sus textiles, la alternativa más utilizada son los aceites esenciales naturales. Organizaciones como la International Fragrance Association destacan que aceites como lavanda, eucalipto o limón no solo aportan fragancia, sino que también pueden tener propiedades antimicrobianas leves. Se recomienda añadir unas pocas gotas en un paño limpio al momento de guardar las toallas o durante el último ciclo de enjuague, esto permite perfumar sin saturar las fibras ni comprometer su funcionalidad.

Más allá del uso de suavizante, hay prácticas cotidianas que afectan significativamente la calidad de las toallas. Estudios de consumo realizados por la Consumer Reports identifican los siguientes errores frecuentes:

Exceso de detergente: genera acumulación de residuos que endurecen las fibras.

Mala ventilación: dejar toallas húmedas favorece el desarrollo de olores.

Secado incompleto: incluso una ligera humedad puede causar problemas a largo plazo.

Uso constante de agua fría: no elimina completamente grasas ni bacterias.

Planchado: aplasta las fibras y reduce su capacidad de absorción.

Adoptar estos métodos no requiere grandes inversiones ni conocimientos técnicos avanzados, pues basta con ajustar algunos hábitos y comprender cómo interactúan los productos con las fibras. En un contexto donde cada vez más consumidores buscan soluciones prácticas, económicas y sostenibles, decirle adiós al suavizante podría ser un paso simple pero significativo hacia un hogar más eficiente y consciente.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO