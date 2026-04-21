Empuja alza al diesel aumento en los precios

En lo que va del año se ha incrementado 3.70 pesos el litro de diesel lo que ha encarecido los costos de mercancía

Por. Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El presidente de la asociación de gasolineros Meta C40 en Ciudad Victoria, Juan Nepomuceno Guerra Pérez, informó que el precio del diésel ha aumentado hasta 3.70 pesos en lo que va del año, alcanzando casi los 29 pesos por litro en algunas estaciones.

Explicó que este combustible es el que más impacta en el transporte de mercancías, por lo que el Gobierno Federal ha ajustado el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para intentar estabilizar el precio en alrededor de 28 pesos por litro.

“El ajuste es complicado porque depende de factores externos, como el conflicto bélico internacional, pero se está haciendo el esfuerzo para mantener un precio accesible”, indicó.

Añadió que recientemente se registró una ligera baja en los precios tras la liberación en el estrecho de Ormuz, aunque el IEPS también tuvo ajustes.

En cuanto a las gasolinas, señaló que la Magna ha mantenido un precio estable desde el acuerdo voluntario implementado el año pasado, mientras que el diésel sigue siendo el más afectado.

Sobre reportes de escasez de gasolina Premium en la carretera Victoria-Matamoros, aclaró que podrían tratarse de problemas particulares de abastecimiento en algunas estaciones, ya que en la capital no se ha presentado desabasto generalizado.

Finalmente, indicó que la demanda de combustible se mantiene estable, ya que su consumo es prácticamente indispensable, aunque el encarecimiento del diésel repercute en el costo de productos y servicios.