¡Encadenadas y solas! Guardia Estatal rescata a dos niñas de 5 y 2 años en Reynosa​​​​​​​​​​​​​​​​

El reporte al número de emergencias 911, alertó de la situación de las dos menores, que se encontrarían en la vía pública

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

REYNOSA, Tam.- Un reporte ciudadano alertó sobre dos niñas de 5 y 2 años en condiciones vulnerables, alertó a elementos de la Guardia Estatal que acudieron a un domicilio de la colonia Balcones de Alcalá, encontrando a las menores encadenadas.

El reporte al número de emergencias 911, alertó de la situación de las dos menores, que se encontrarían en la vía pública en la citada colonia de Reynosa, por lo que se desplegó un operativo de fuerzas de seguridad a la zona.

Los elementos de la Guardia Estatal acudieron a un domicilio ubicado en la calle Pino de la colonia Balcones de Alcalá, localizando a las dos niñas al interior de un domicilio, verificando que tenían cadenas sujetas a uno de sus pies.

Al hablar con las pequeñas, no pudieron proporcionar información sobre su domicilio ni el paradero de sus familiares, procediendo a retirar el candado para liberar a las menores de las cadenas.

Al lugar también acudió un trabajador social de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Reynosa, para dar seguimiento al caso, confirmando indicios de maltrato infantil.

Las menores fueron trasladadas a la Casa Hogar del DIF municipal, donde recibirán atención, garantizando su integridad física y psicológica, asumiento la custodia de ambas, en tanto se realizan las indagatorias.

La Vocería de Seguridad informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado integró una carpeta de investgación, para localizar a los responsables del delito de maltrato infantil y determinar las circunstancias en que las niñas fueron abandonadas en esas condiciones.

A través de un post en sus redes sociales, la Vocería de Seguridad reconoció la colaboración ciudadana para dar a conocer este caso, invitando a continuar reportando las emergencias al 911.