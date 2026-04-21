Encontronazo causa daños por $100 mil

Dos mujeres resultaron con lesiones leves en este percance, ocurrido en la avenida Norberto Treviño Zapata con Rafael Tejeda

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales es el saldo que dejó un aparatoso choque registrado en las inmediaciones de la colonia Magisterial, donde participaron dos camionetas, una de ellas de modelo reciente.

Eran minutos antes de las 9:00 de la mañana cuando los paramédicos del CRUM llegaron hasta la avenida Norberto Treviño Zapata (16) con Rafael Tejeda para darle los primeros auxilios a dos mujeres que resultaron con algunas contusiones que, afortunadamente, no eran de consideración.

Por su parte, los elementos de tránsito encargados de tomar conocimiento señalaron que las féminas valoradas viajaban en una camioneta Renault Koleos, en la que se desplazaban de norte a sur sobre la avenida 16. Al llegar a la calle Rafael Tejeda, se impactaron contra el lado izquierdo de una camioneta Dodge Dakota, a la cual acusaban de haberle dado un cerrón.

El chofer de esta última, por su parte, argumentó que circulaba también con rumbo al sur, pero al llegar a ese cruce puso su direccional y abrió un poco su trayectoria para dar una vuelta en «U». Agregó que fue justo en esa maniobra que recibió el impacto por parte de la Koleos, que venía a una velocidad considerable.

Al tener cada uno sus razones para sentirse afectados, será por medio de un peritaje que los agentes determinarán una responsabilidad y, mediante esta, tratarán de hacer un convenio para la reparación de los daños, los cuales fácilmente rebasan los 100 mil pesos.