Ex reina de belleza es asesinada en Polanco; colectivos demandan justicia

Familiares y autoridades de Baja California pidieron esclarecer el crimen y garantizar una investigación con perspectiva de género.

Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza de Baja California, fue asesinada el 15 de abril de 2026 en un departamento de Polanco, CDMX.

La Fiscalía de la CDMX abrió la investigación por homicidio doloso, lo que generó críticas y exigencias de colectivos feministas para reclasificar el caso como feminicidio.

Entre las primeras indagatorias se señaló a la suegra de la víctima como presunta responsable del feminicidio, mientras familiares y autoridades de Baja California pidieron esclarecer el crimen y garantizar una investigación con perspectiva de género.

Guardia de seguridad no escuchó detonaciones durante asesinato de Carolina Flores Gómez

Según versiones preliminares, el guardia de seguridad del edificio no reportó haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

Además, la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) habría sido presentada por la pareja de Carolina Flores Gómez.

Posteriormente, trascendió que el reporte a las autoridades capitalinas se realizó un día después de los hechos.

Acusan omisiones en investigación por muerte de Carolina Flores Gómez

En las primeras indagatorias, la Fiscalía capitalina señaló a Erika María, suegra de la víctima, como presunta responsable del crimen.

Sin embargo, también se indicó que tanto ella como la pareja sentimental de Carolina Flores Gómez estuvieron presentes durante los últimos minutos de vida de la ex reina de belleza.

Colectivos feministas y organizaciones civiles denunciaron que la carpeta de investigación fue abierta por homicidio doloso y no bajo el protocolo de feminicidio, pese a tratarse de la muerte violenta de una mujer.

Por ello, exigieron a la FGJCDMX reclasificar el caso e investigar con perspectiva de género.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS