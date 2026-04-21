Gestiona Armando Martínez certeza jurídica a familias altamirenses

Acude alcalde a la colonia Puerto Escondido para escuchar y orientar a vecinos sobre la regularización de su patrimonio

POR BENIGNO SOLÍS

EXPRESO-LA RAZÓN

Con el objetivo de avanzar en la certeza jurídica del patrimonio de las familias altamirenses, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez realizó una visita a la colonia Puerto Escondido, donde sostuvo un acercamiento directo con vecinas y vecinos del sector.

Durante la jornada, el edil estuvo acompañado por el Mtro. Samuel Peña Garza, Director General y Delegado Especial del FIFONAFE, así como por el Arq. Víctor Rubén Guzmán Dagnino, Director General del INSUS, con quienes atendió las inquietudes de la ciudadanía relacionadas con la regularización de sus predios.

En el lugar, se brindó orientación personalizada a las familias, con el propósito de facilitar los trámites y ofrecer soluciones que les permitan contar con seguridad jurídica sobre su patrimonio.

“Escuchamos de primera mano sus inquietudes y brindamos orientación directa para avanzar en la certeza jurídica de su patrimonio. Seguimos trabajando en equipo para dar soluciones que beneficien a las familias altamirenses”, expresó el presidente municipal.

Con estas acciones, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana con la ciudadanía, impulsando estrategias que otorguen tranquilidad y bienestar a las familias del municipio.