Hacen boquete en negocio de Ciudad Madero para robar mercancía

El delincuente dañó la estructura del inmueble, rompió candados y una reja con el fin de acceder al local de una plaza comercial

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Un delincuente hizo un boquete en el muro de un negocio para entrar a robar durante la madrugada de este martes en Ciudad Madero.

El delincuente dañó la estructura del inmueble, rompió candados y una reja con el fin de acceder al local de una plaza comercial que se ubica en la colonia Jardín 20 de Noviembre.

Para tratar de ocultar su rastro, el individuo arrancó las cámaras de seguridad del negocio e intentó manipular el equipo de vigilancia de una propiedad vecina.

El reporte indica que el delincuente entró al comercio a las 2:00 de la mañana, pero regresó al sitio alrededor de las 6:00 de la mañana para llevarse más objetos de valor.

La parte afectada ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Pidió el apoyo de la población para identificar al presunto responsable a través de imágenes captadas antes de que destruyera las cámaras.

“El día de hoy a las 2 am este sujeto se metió a mi local, rompió candados, una reja y también una pared, tuvo todavía el descaro de levantar con una escoba la cámara de mis vecinos, mis cámaras las arrancó cuando entró, todavía regreso a las 6 am por más cosas, la denuncia ya está puesta, pero hago del conocimiento estas imágenes para que tengan cuidado y por si conocen a este ratero me lo hagan saber”, señala la publicación.