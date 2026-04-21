HYBE Corporation: fundador vinculado a BTS bajo investigación policial por presunto fraude

El delito que habría cometido está vinculado con el momento en que la firma Hybe salió a bolsa de valores, un movimiento por el que el empresario habría obtenido ilícitamente más de 129 millones de dólares

Bang Si-hyuk, fundador y presidente de Hybe tiene una orden de aprehensión que se está cocinando y, según parece, dentro de poco estará lista para ser ejecutada. Al parecer, el susodicho se hizo de dinero ilegal con movimientos financieros relacionados con la agencia de la que forma parte BTS.

Habría hecho fraude a los primeros inversores de Hybe

De acuerdo con medios surcoreanos citados por The Hollywood Reporter, Bang Si-hyuk es investigado por la unidad de Delitos Financieros de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl. El delito que habría cometido está vinculado con el momento en que la firma Hybe salió a bolsa de valores, un movimiento por el que el empresario habría obtenido ilícitamente más de 129 millones de dólares.

El delito cometido por el fundador de la agencia de la que forma parte BTS se resume así: Bang Si-hyuk habría engañado a los primeros inversores de Hybe proporcionándoles información falsa que los llevó a vender sus acciones antes de que la empresa saliera a la bolsa de valores… y más fraude, porque la venta la hicieron a un fondo de capital del que eran parte sus cuates (llevándose una comisión del 30%).

Caso ha hecho que las acciones de Hybe desciendan

La policía de Corea ya presentó cargos contra Bang y se espera que pronto se libere una orden de aprehensión en su contra. Los delitos por los que sería procesado son prácticas comerciales fraudulentas y desleales, los cuales se habrían cometido en violación a la Ley de Mercados de Capitales de Corea del Sur.

Según The Hollywood Reporter, el comisionado de la policía de Seúl aseguró que la investigación contra el fundador de Hybe está casi concluida… aunque no se aventó a decir con certeza que Bang Si-hyuk será detenido.

Desde agosto del año pasado, el presidente de la agencia con la que trabaja BTS tiene prohibido salir de Corea del Sur… él rechaza las acusaciones en su contra. Hybe no se ha posicionado públicamente ante las recientes informaciones del caso y, mientras no lo hace, sus acciones han experimentado una caída del 2.9%.

CON INFORMACIÓN SOPITAS.COM