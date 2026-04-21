Inaugura Gobierno de Ciudad Madero rehabilitación del edificio Sonora con programa “Transformando Hogares”

Esta acción forma parte del programa “Transformando Hogares”, cuya nueva etapa arrancó el pasado 17 de marzo, logrando en tan solo un mes la transformación de este conjunto habitacional

OSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD MADERO, TAM.- Para el desarrollo y bienestar de Ciudad Madero, el presidente municipal, Erasmo González Robledo, acompañado por su esposa, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Dunia Marón Acuña, así como por integrantes del Cabildo y representantes de la asociación civil Corazón Urbano, encabezó la inauguración de la rehabilitación del edificio ubicado en la calle Sonora 803 Norte, en la colonia Lázaro Cárdenas.

Esta acción forma parte del programa “Transformando Hogares”, cuya nueva etapa arrancó el pasado 17 de marzo, logrando en tan solo un mes la transformación de este conjunto habitacional, consolidándose como el primer edificio concluido dentro de las metas establecidas para 2026.

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó la rapidez y efectividad del programa al señalar: “A prácticamente un mes de haber arrancado, miren cómo se transformó su vivienda… hoy este edificio se entrega para su uso y disfrute, pero sobre todo para fortalecer la identidad de quienes viven aquí”; Expreso.

En este inmueble, conformado por 69 departamentos, se intervinieron más de 5 mil metros cuadrados mediante trabajos de limpieza, preparación de superficies, retiro de pintura deteriorada y aplicación con sistema especializado, garantizando calidad, uniformidad y durabilidad en cada uno de los acabados.

Asimismo, reiteró que estas acciones representan un compromiso cumplido con la ciudadanía, al llevar mejoras directas a los espacios donde habitan las familias maderenses, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la dignificación de su entorno.

Como parte del evento, la vecina Rocío Catalina Torres expresó su agradecimiento a nombre de los habitantes, destacando que este tipo de intervenciones no solo embellecen el edificio, sino que generan orgullo comunitario y mejores condiciones de vida, además de reconocer el trabajo del personal que participó en la rehabilitación.

El presidente municipal informó que, para este 2026, se contempla la intervención de 31 edificios en distintos sectores del municipio, cubriendo cerca de 60 mil metros cuadrados, mediante una inversión aproximada de 4.5 millones de pesos.

Finalmente, Erasmo González Robledo subrayó que el programa “Transformando Hogares” responde a una visión de gobierno orientada a mejorar la calidad de vida de las familias, al tiempo que fortalece el tejido social y contribuye a construir una ciudad más ordenada, digna y con mayor bienestar para todas y todos.