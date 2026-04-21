Incertidumbre y derrame golpean inversión energética en México

Benito Torres Salinas, presidente del Clúster Energético Cepegas, advirtió que estas condiciones han impactado la llegada de capital a nivel nacional

Por José Luis Rdz.

Expreso-La Razón

Durante el último año, la inversión en el sector energético registró una disminución estimada entre 3 y 5 por ciento, influida por incertidumbre política, viabilidad de proyectos y confianza institucional.

“Pesan más los temas internos como la certeza política, la viabilidad de proyectos y la confianza hacia el gobierno”.

Benito Torres Salinas, presidente del Clúster Energético Cepegas, advirtió que estas condiciones han impactado la llegada de capital a nivel nacional.

“Esto frena el interés de inversionistas, porque antes de arriesgar recursos buscan condiciones claras y confianza para desarrollar proyectos a largo plazo”.

El manejo de información tras un incidente reciente en el sector también generó desconfianza, al no transparentarse oportunamente la magnitud de los hechos.

El caso corresponde a un derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México, el cual generó preocupación por sus posibles impactos ambientales y operativos.

La difusión tardía de información y la falta de detalles iniciales sobre la dimensión del incidente provocaron cuestionamientos en torno a los protocolos de comunicación.

Especialistas del sector han señalado que este tipo de eventos, cuando no se informan con claridad, impactan directamente en la percepción de riesgo para la inversión.

“En algo tan visible ocultaron situaciones, imagínese en lo que no se ve; eso no da confianza a nadie”.

La percepción negativa, señaló, no solo afecta al sector energético, sino al entorno económico en general.

“No es solo a la energía privada, es a todo el mundo; es algo que no genera confianza”.