Inicia audiencia de apertura de juicio oral en caso de feminicidio

La Colectiva Feminista Mujer Manglar dio a conocer que la audiencia había sido programada inicialmente para el 30 de enero de este año pero se había diferido ya en tres ocasiones

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- La tarde de ayer, inició la audiencia de apertura de juicio oral, en el caso del feminicidio de Karla Roses.

La Colectiva Feminista Mujer Manglar dio a conocer que la audiencia había sido programada inicialmente para el 30 de enero de este año pero se había diferido ya en tres ocasiones.

A la menor le arrebataron la vida de manera violenta en septiembre del año 2024 en el municipio de Altamira.

La colectiva reveló que después de las tres de la tarde del lunes, se dio inicio a la etapa de juicio oral en ese caso.

A través de un comunicado, señaló que aunque lo anterior era algo que Elizabeth Roses, madre de Karla, había estado exigiendo, la colectiva recibió la noticia con sorpresa.

Dejó en claro que Elizabeth no va sola, la acompaña su colectiva y muchas otras personas que se han sumado a su exigencia de justicia.

Sus integrantes seguirán atentas hasta lograr la sentencia condenatoria y la pena máxima para Xabiany Jesús.