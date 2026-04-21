“La salud no tiene precio”; refuerzan inversión contra el dengue en Tampico

Ofelia Cantú, directora de Servicios Médicos, dijo que no se escatiman recursos para frenar propagación del dengue

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La directora de Servicios Médicos del Ayuntamiento de Tampico, Ofelia Cantú Rodríguez, aseguró que la inversión destinada a la salud pública no tiene límites, al reconocer los resultados obtenidos en el combate al dengue, con apenas tres casos registrados en lo que va de 2026.

La funcionaria expresó que desde el inicio de la actual administración municipal, encabezada por la alcaldesa Mónica Villarreal, se instruyó no escatimar recursos para frenar la propagación del mosquito transmisor.

«Es una inversión para la salud y eso no tiene costo. Nuestra presidenta desde que inició el problema del dengue ustedes saben y son testigos de que estuvieron en el plan Marina, ustedes vieron a los 100 marinos abatizando junto con mujeres de la Secretaría de Bienestar. Ustedes fueron testigos de que todos los días estuvimos porque tuvimos casos de dengue muy altos y otra historia estuviéramos contando… La salud no tiene precio y para nuestra presidenta es la prioridad»

Cantú Rodríguez reconoció la participación de la ciudadanía en las acciones preventivas, lo que ha permitido avanzar en la disminución de criaderos del mosquito.

«¿Qué es bien importante? erradicar al dengue desde la raíz, que no haya el huevito que pone la mosquita desde ahí estamos trabajando. La presidenta desde el día número uno que vimos esta problemática dijo: ¿qué les hace falta?.. Compramos insecticida, bifentrina porque luego hemos visto en las redes que no hace ahora el insecticida porque el mosquito ya no le hace nada. Hemos comprobado que a través del producto por parte del estado y bifentrina que compra el municipio hemos abatido el dengue»

La funcionaria dijo que el gobierno municipal aporta combustible para las unidades del Distrito de Salud para el Bienestar II y de Servicios Públicos encargadas de las labores de fumigación, mientras que las acciones de descacharrización han permitido eliminar focos de riesgo como llantas en desuso.

Por último, la directora de Servicios Médicos de Tampico exhortó a la población a mantener la confianza en las autoridades y continuar colaborando en las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.