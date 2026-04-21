Luisa María Alcalde dejaría liderazgo de Morena; Ariadna Montiel sería su posible sustituta

La titular del Bienestar tomará las riendas del partido de cara a las elecciones 2027

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel será la nueva dirigente de Morena, en lugar de Luisa María Alcalde.

Alfredo González, Director Editorial de El Heraldo de México, confirmó a través de fuentes de Morena que Luisa María Alcalde ya se despidió de su equipo.

La llegada de Ariadna Montiel no será inmediata, Carolina Rangel tomará las riendas del partido de Morena de manera provisional mientras convocan al Congreso Nacional para elegir a la nueva presidenta.

Además, Esthela Damián, actual consejera jurídica de la Presidencia, ocuparía la secretaría de Organización de Morena, en lugar de Andrés Manuel López Beltrán.

#DEÚLTIMAHORA Todo apunta a que Ariadna Montiel tomará, en cuestión de horas, la dirigencia nacional de @PartidoMorenaMx pic.twitter.com/IBBQ1es9Yw — Alfredo González (@alfredolez) April 21, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO