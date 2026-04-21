Mónica Villarreal acelera obra pública y atiende rezago histórico en el Fraccionamiento El Ojital

Remarcó que la obra fue realizada con recursos propios del municipio y requirió una inversión superior a los 8 millones, beneficiando a 50 habitantes del sector

POR CYNTHIA GALLARDO

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO, TAM.- Con una inversión superior a los 8 millones de pesos, la Presidenta Municipal, Mónica Villarreal Anaya, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico y la reposición de la red hidrosanitaria en la calle 1 entre Avenida A y Avenida B del Fraccionamiento «El Ojital», atendiendo una demanda ciudadana con más de 16 años de rezago.

Ahí, la alcaldesa porteña, acompañada del Secretario de Obras Públicas, Rogelio Ontiveros Arredondo, miembros del Cabildo, y de su esposo, Antonio Verdeal Millán, destacó que estos avances son resultado de una administración ordenada, eficiente y transparente, que ha permitido destinar recursos propios —provenientes de impuestos municipales— para responder a necesidades prioritarias de la población.

“Somos un gobierno que escucha, atiende y da resultados a la ciudadanía», afirmó, al subrayar que el incremento en la recaudación ha fortalecido la capacidad del municipio para ejecutar más obra pública. En ese sentido, adelantó que existe viabilidad financiera para continuar con la pavimentación de vialidades pendientes en la zona.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Rogelio Ontiveros Arredondo, detalló que la obra incluyó 240 metros lineales de pavimentación, renovación de infraestructura hidrosanitaria, construcción de banquetas, guarniciones, rampas, así como la instalación de alumbrado público y señalética, beneficiando directamente a familias del sector y colonias aledañas.

Remarcó que la obra fue realizada con recursos propios del municipio y requirió una inversión superior a los 8 millones, beneficiando a 50 habitantes del sector, más los habitantes de colonias alrededor.

«Estamos satisfechos de que el trabajo que estamos haciendo, es un trabajo que brinda resultados, un trabajo cercano a la gente y vamos a seguir trabajando. Quiero decirles que en estos tres primeros meses de este año tenemos presupuesto de ingresos y hoy llevamos 18 millones de pesos arriba y lo más seguro es que continuaremos en este mismo año a pavimentar las dos calles que faltan», puntualizó.

En representación de los vecinos beneficiados, las señoras María Andrea Llerena y María Guadalupe Reyes Esquivel, reconocieron la intervención como una respuesta efectiva a una demanda de años, destacando el impacto en la movilidad y calidad de vida.

Al término de la ceremonia, la presidenta municipal acompañada por los residentes del lugar, directores y secretarios, procedieron al corte del listón, reiterando el compromiso de su gobierno de continuar impulsando acciones en beneficio de la población.