Mosquitos invaden colonias del Chairel; piden fumigación urgente

Fernando Arturo Sánchez González, líder de la colonia Fray Andrés de Olmos, solicitó además limpieza de solares

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La fumigación contra el mosquito transmisor de dengue, que afecta a unas 700 familias de seis colonias cercanas a la laguna del Chairel, fue solicitada este martes por Fernando Arturo Sánchez González, líder de la colonia Fray Andrés de Olmos.

Señaló que la proliferación del vector se intensificó tras las recientes lluvias, lo que ha generado molestias constantes entre los habitantes, principalmente durante la noche.

«A raíz de las precipitaciones pluviales que han sido mínimas, han sido motivo para que en estos días se incremente como nunca se nos había presentado en esta zona una proliferación de mosquitos, nada más empieza a oscurecer y hasta la mañana es algo insoportable. Lo que nosotros pedimos es que se lleve a cabo una campaña de abatización, descacharrización para poder coordinar la campaña de fumigación… en la Fray Andrés de Olmos unas 150 personas; para nosotros es prioridad Sauce, Pescadores, Sembradores de la Amistad, Chairel… un aproximado 600,700 familias en la ribera»

Aunque dijo desconocer si existen casos confirmados de dengue, dijo que ha tenido conocimiento de personas con síntomas relacionados.

«He escuchado dolor de cabeza, mucha gripa que es lo que se maneja en esa zona… colindamos con el sistema lagunario, pasar con las camionetas como se hacía en años anteriores, que pasen caminando con sus mochilas que puedan meterse a los pasillos para abatir la proliferación del mosco… es urgente»

El representante vecinal advirtió que la presencia de mosquitos ha impactado la afluencia de visitantes en la laguna del Chairel, especialmente durante las noches.

«Los parques, vamos a decirlo, hay en ciertas horas. En el día sí hay visitantes, pero en la noche ya no… sí hay una disminución por las noches, no se puede estar ahí; pedimos a la autoridad fumigar en los parques Fray Andrés y Chairel, levantar el follaje de los árboles»

El líder de la colonia Fray Andrés de Olmos, solicitó la limpieza de maleza en canales pluviales de colonias como Chairel, Sauce y Pescadores, así como en accesos y escaleras de estos sectores.

No descartó que en el transcurso de la semana se presente un oficio ante el Sector Salud y el Ayuntamiento de Tampico para exigir una campaña de fumigación contra el mosquito transmisor de dengue.