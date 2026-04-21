Omar García Harfuch: Neutralización del agresor evitó más víctimas en balacera de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal indicó que la balacera hubiera cobrado más víctimas de no neutralizar al agresor

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, indicó en conferencia de prensa que si no hubiera sido neutralizado el atacante Julio César N en la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica en Teotithuacán, habrían más víctimas mortales.

En conferencia de prensa, García Harfuch informó que «el día de ayer se registró un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, en un hecho inédito y lamentable en un sitio de esta relevancia en nuestro país».

Destacó la pronta respuesta de los elementos de Seguridad a través del Estado:

La respuesta del Estado fue inmediata y contundente, como ya lo dijo el General Briseño, elementos de la Guardia Nacional actuaron con rapidez, con valentía, con determinación y eficacia, el agresor fue localizado por elementos de la Guardia Nacional y el compañero de la Policía Municipal, que mencionó el General Briseño, el agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna. Esta intervención impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas. Es decir, si no hubiera sido herido, por elementos de la Guardia Nacional, lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas.

‘Al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, el agresor se quitó la vida’

Harfuch terminó su primera intervención en la Mañanera, acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum, lamentando lo ocurrido en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán.

«Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se mantiene el acompañamiento institucional por parte de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura. Por instrucciones de la Presidenta de la República se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos del país».

Incrementarán la presencia de la Guardia Nacional

El secretario informó que «la presencia de la Guardia Nacional, en absoluta coordinación con las autoridades locales, se reforzarán las revisiones preventivas y se revisarán los controles de acceso, se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia esta coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos. Asimismo, se ampliará el patrullaje físico, pero también el patrullaje cibernético a cargo de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, para identificar y prevenir cualquier amenaza».

En su cuenta de X, además, Harfuch describió que «al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, el agresor se quitó la vida. La actuación de la Guardia Nacional fue decisiva. Su reacción oportuna contuvo la amenaza y evitó una tragedia mayor».

El día de ayer se registró un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, un hecho inédito en un sitio de esta relevancia en nuestro país. La respuesta del Estado fue inmediata y contundente. Elementos de la @GN_MEXICO_ actuaron con rapidez, determinación y eficacia: el… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 21, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO