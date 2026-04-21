Regresan calorones de 40 grados a Tamaulipas

Tras el paso del frente frío número 45 (cuyos últimos efectos se dejaron sentir este día), las condiciones comenzarán a cambiar de forma marcada hacia un ambiente mucho más caluroso y seco

Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El calor extremo volverá a sentirse en Tamaulipas en los próximos días, con temperaturas que podrían alcanzar o incluso superar los 40 grados centígrados, de acuerdo con el más reciente aviso emitido por Meteorología Tamaulipas.

Tras el paso del frente frío número 45 (cuyos últimos efectos se dejaron sentir este día), las condiciones comenzarán a cambiar de forma marcada hacia un ambiente mucho más caluroso y seco en gran parte del estado.

El organismo meteorológico advirtió que este frente frío sería de los últimos de la temporada, por lo que no se prevé la llegada de sistemas similares en el corto plazo, abriendo paso a un patrón más estable y con dominio del calor.

En este contexto, se anticipa un incremento gradual en las temperaturas durante el transcurso de la semana, hasta alcanzar valores cercanos o superiores a los 40 grados, especialmente en regiones del centro y norte de la entidad.

La recomendación para la población es tomar precauciones ante el repunte del calor, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad, ya que las altas temperaturas podrían sentirse con mayor fuerza conforme avance la temporada