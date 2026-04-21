Remodelación de plaza de Los Héroes costará 10 MDP

En un principio la obra estaba programada para ser entregada en el mes de Marzo, y después se cambió para el mes de Abril, aunque al momento solo lleva un 80% de avance

Por Jesús Berlanga

Expreso-La Razón

Ciudad, Victoria, Tamaulipas.- La remodelación de la plaza de Los Héroes de la Independencia, ubicada en el 22 Hidalgo de esta ciudad capital, registra un avance cercano al 80 por ciento.

La entrega estaba prevista inicialmente para finales del mes de marzo, posteriormente se reprogramó a mediados de abril y todo indica será entregada los primeros días de Mayo.

Actualmente, los trabajos se enfocan en la instalación de marmolina en el piso; sin embargo, todavía quedan pendientes importantes como la colocación total de jardineras, así como la limpieza y restauración de los monumentos históricos del lugar.

Estas acciones serán supervisadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el objetivo de preservar el valor patrimonial del sitio.

La inversión estimada para este proyecto asciende a cerca de 10 millones de pesos, informó el Secretario de Obras Públicas del Estado, Ingeniero Pedro Cepeda Anaya.