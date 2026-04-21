SITEM crea fondo de ahorro propio y ofrecerá préstamos a trabajadores de educación

Anuncian la puesta en marcha de un nuevo sistema de ahorro propio, mediante el cual sus afiliados podrán ahorrar vía nómina y acceder posteriormente a créditos

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tras asegurar que sus agremiados fueron excluidos de manera injusta del sistema de préstamos existente, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) en Tamaulipas anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de ahorro propio, mediante el cual sus afiliados podrán ahorrar vía nómina y acceder posteriormente a créditos.

En rueda de prensa, el secretario general del SITEM en Tamaulipas, Carlos Eduardo Gallardo Carriles, explicó que esta nueva caja de ahorro surgió luego de que se negara a los integrantes del sindicato independiente el acceso a préstamos, lo que los obligó a buscar otra alternativa. “Se nos quitó un derecho indebidamente, por eso buscamos otras opciones y hoy ya contamos con un sistema legalmente constituido para apoyar a los trabajadores de la educación”, expresó.

Detalló que el fondo contará con el respaldo oficial del Gobierno del Estado y operará bajo un esquema de descuentos vía nómina, con aportaciones mínimas del 4 por ciento del salario, lo que permitirá brindar certeza a los trabajadores sobre el manejo de sus recursos. “No va a haber ningún problema, está estrictamente apegado a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas”, afirmó el dirigente sindical.

Por su parte, el encargado del sistema de ahorro del SITEM, Lino Álvarez Ramírez, informó que en la primera etapa se concentrarán en la captación de ahorro y posteriormente comenzarán a otorgar préstamos. “Vamos a iniciar con créditos de 15 mil pesos, y conforme aumente la capacidad del ahorro podremos ofrecer préstamos mayores de hasta 40 mil pesos”, explicó.

Además, destacó que el nuevo esquema busca ofrecer mejores beneficios que la banca tradicional, ya que proyecta rendimientos anuales de entre 12 y 13 por ciento. “Si nos vamos a los bancos no te van a dar esa tasa de rendimiento, por eso creemos que será una opción atractiva para los trabajadores”, puntualizó.

Los dirigentes del sindicato adelantaron que la meta es incrementar entre 15 y 20 por ciento la afiliación en el primer año, ya que este sistema estará abierto a docentes, trabajadores administrativos, jubilados y pensionados del sector educativo. Según informaron, el fondo comenzará a operar a mediados de mayo, una vez concluidos los preparativos administrativos.

“Aquí en Tamaulipas hay otra opción sindical y otra opción de ahorro para los trabajadores de la educación”, subrayó Gallardo Carriles, al señalar que esta estrategia busca fortalecer al sindicato independiente y ofrecer respaldo económico a sus afiliados.

Con este nuevo fondo de ahorro, el SITEM apuesta por consolidarse como una alternativa sindical en Tamaulipas, utilizando el acceso al ahorro y al crédito como una herramienta para atraer nuevos integrantes y brindar apoyo financiero directo a los trabajadores de la educación.