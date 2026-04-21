Talento tamaulipeco destaca en la Olimpiada Nacional de Matemáticas

Con la asesoría de la UAT, tres alumnos de escuelas primarias de Tamaulipas obtienen medalla de plata y bronce en este encuentro de alto nivel competitivo.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirma su compromiso de impulsar el talento desde edades tempranas al destacar el sobresaliente desempeño de tres estudiantes tamaulipecos que lograron un resultado histórico en la XXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas, alcanzando un cien por ciento de efectividad en las categorías de segundo y tercer grado de educación primaria, posicionando a la entidad como referente nacional en la formación científica infantil.

Con la asesoría y respaldo académico de la UAT, la delegación estatal conquistó el podio nacional, destacando la participación de Jonathan Rigal González, alumno de la Escuela Carmen U. de Rendón Matutina de Nuevo Laredo, quien obtuvo medalla de plata al alcanzar el segundo lugar en la categoría de tercer grado de primaria; así como Andrea Vicencio Espinoza, del Colegio Valle Hermoso, y Luis Uriel Reyna de la Cruz, del Colegio Juvenal Rendón de Matamoros, quienes se adjudicaron medallas de bronce en las categorías de tercer y segundo grado de primaria, respectivamente.

En este contexto, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, destacó su felicitación a los alumnos por su sobresaliente participación en donde han demostrado talento, disciplina y dedicación.

De igual manera expresó su reconocimiento al comité de preparación de la UAT, encabezado por el delegado estatal de la Olimpiada y profesor de la Escuela Preparatoria Mante, Dr. José Reséndez Martínez; así como a sus familias, entrenadores y docentes, quienes han sido pieza clave en este resultado histórico.

Indicó el rector que la Universidad seguirá impulsando estrategias que permitan identificar, acompañar y proyectar el talento de la niñez tamaulipeca hacia escenarios de alto nivel competitivo, con pleno convencimiento de que la educación es el camino para construir un mejor futuro para Tamaulipas.

Este resultado se dio luego de la jornada del sábado, 18 de abril, en que se aplicó de manera virtual el examen nacional para las categorías de segundo y tercer grado de primaria, en la que los estudiantes tamaulipecos demostraron su preparación, disciplina y capacidad, enfrentando un reto de carácter nacional, respaldados por el acompañamiento académico de la máxima casa de estudios del estado.

Cabe señalar que, mientras esta categoría concluyó con resultados sobresalientes, el resto de la delegación tamaulipeca participará en la fase presencial que se llevará a cabo del 1 al 4 de mayo, en Guadalajara, Jalisco.