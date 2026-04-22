Accidente de autobús en Querétaro deja saldo fatal y lesionados graves

Protección Civil tuvo que trasladar a algunos heridos vía aérea, equipos de emergencia laboran en la zona

QUERÉTARO, MÉXICO.- El conductor de un autobús de pasajeros que circulaba por la carretera San Juan del Río-Amealco sufrió un accidente al perder el control e impactarse contra un árbol que se encontraba al costado de la carretera, preliminarmente informan que hay 9 fallecidos y heridos de gravedad quienes fueron trasladados de emergencia en un helicóptero.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil quienes intervinieron a las víctimas, el director del centro Regulador de Urgencias Médicas de Querétaro, Carlos Casillas indicó que hay 9 fallecidos, tres personas con estado de gravedad y 6 con heridas leves por el impacto.

Algunos testigos narraron que los paramédicos tardaron más de media hora en llegar y tuvieron que trasladar a algunos heridos por automóvil. Casillas explicó que el árbol estaba en una curva lo que pudo provocar la distracción y el accidente.

«Con apoyo de servicios aéreos del Gobierno del Estado, se ha realizado el traslado de dos personas para recibir atención especializada», informa la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.

Los hechos ocurrieron en la carretera estatal 310 de la comunidad de La Muralla, cerca del municipio de Amealco, allí se desplazaron los cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno quienes aún laboran para atender los hechos con servicios aéreos del Gobierno del Estado.

En una tarjeta informativa informaron que tuvieron trasladar a dos personas vía aérea para recibir atención especializada.

«Asimismo, ocho personas con diversas lesiones fueron trasladadas a hospitales de la región mientras que 18 más fueron valoradas como código verde, sin lesiones de gravedad», se lee en el mensaje posteado en Facebook.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO