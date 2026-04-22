Amenaza de tiroteo en escuela genera gran alarma

Directivos de la secundaria decidieron efectuar un operativo de revisión de mochilas para tratar de detectar algún objeto peligroso.

Por. Benigno Solís/La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una amenaza de tiroteo en la secundaria técnica 84, «Lázaro Gallegos» en Altamira, generó alarma entre directivos y padres de familia, la mañana del miércoles.

Desde el martes, se descubrió un mensaje en los baños del plantel, a través del cual anunciaban la realización de un tiroteo a las 10:30 horas del miércoles.

Por ello, desde temprana hora hubo tensión en esa institución educativa ubicada en la colonia Infonavit-Jardines de Champayán, por lo que se solicitó la intervención de la Guardia Estatal.

Cabe señalar que innumerables padres de familia decidieron no llevar a sus hijos por lo que solamente hubo una asistencia del 10 por ciento del alumnado.

Directivos de la secundaria decidieron efectuar un operativo de revisión de mochilas para tratar de detectar algún objeto peligroso.

Elementos de la Guardia Estatal llegaron a la escuela para resguardarla.

Hasta las 2 de la tarde del miércoles, los efectivos policiacos seguían en el sitio en el acceso principal.

El mensaje escrito en el baño, la persona advertía que se cobraría todo el daño que le causaron, tuvieran o no la culpa.

En el plantel, su director optó por no declarar sobre el incidente.