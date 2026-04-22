CIEST advierte: sin vigilancia, El Camalote seguirá en riesgo

El líder empresarial indicó que hasta este miércoles no existe certeza sobre las causas que provocaron la mortandad de peces

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tras la mortandad de toneladas de peces registrada en el sistema lagunario, el presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, Marco Antonio Cortés Salazar, señaló que es necesaria la presencia de fuerzas federales para resguardar las compuertas del dique del estero El Camalote y evitar que se repita un incidente similar.

El líder empresarial indicó que hasta este miércoles no existe certeza sobre las causas que provocaron la mortandad de peces, por lo que pidió esperar el dictamen oficial antes de emitir conclusiones.

“Todavía no se sabe a ciencia cierta cuál fue el tema… si abrieron las compuertas, la contaminación, tema que todavía no se sabe, pero hay que esperar el comunicado oficial”

Cortés Salazar advirtió que la vigilancia en esa infraestructura hidráulica es prioritaria debido a la importancia que tiene para el abastecimiento de agua y la preservación de especies en el sur de Tamaulipas.

“Es un tema importante, no es la primera vez que pasa algo con las compuertas de esa zona; por ser prioridad para la zona sur de Tamaulipas se deben preservar las especies. No descarto que sí tenga que haber presencia de la Guardia Nacional, de la Marina… tener una mesa de diálogo”

El presidente del CIEST indicó que este tipo de situaciones no pueden repetirse y urgió a las autoridades a tomar las medidas necesarias para proteger el dique y garantizar la estabilidad ambiental en la región.

“Lo que se necesite es un tema que se tiene que resolver, es un tema que no se puede repetir, que no puede pasar”

Informó que el sector empresarial se mantiene a la espera de un dictamen técnico sobre lo ocurrido y consideró necesaria la instalación de una mesa de diálogo entre autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil para definir acciones preventivas.