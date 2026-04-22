Ciudad Madero participa en el Foro Legado 90 de Coparmex Tampico

La participación del Gobierno Municipal de Ciudad Madero en este tipo de espacios refrenda su disposición de mantener una relación cercana con el sector empresarial, reconociendo su papel clave en la construcción de oportunidades, inversión y bienestar para las familias maderenses.

Por. Óscar Figueroa

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, asistió al Foro Legado 90 de Coparmex Tampico, un espacio conmemorativo por el 90 aniversario de este organismo empresarial, que reunió a líderes del sector productivo, autoridades y representantes de la sociedad civil para reflexionar sobre el desarrollo económico y social de la región.

El evento contó con la participación del presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, así como de la presidenta de Coparmex Tampico, Ketzalli Rodríguez Rodríguez, quienes encabezaron esta jornada enfocada en el fortalecimiento del liderazgo empresarial y la construcción de una visión compartida hacia el futuro.

En el marco de los 90 años de Coparmex Tampico, se destacó la trayectoria de este organismo como un pilar en la promoción del desarrollo económico, la generación de empleo y el impulso de una sociedad más participativa, basada en principios y compromiso con el bien común.

Durante el foro, el presidente nacional de Coparmex dirigió un mensaje en el que subrayó la importancia de la unidad empresarial, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la necesidad de generar condiciones de confianza, seguridad y certeza para el crecimiento económico del país.

En este encuentro también se contó con la presencia de autoridades de los distintos niveles de gobierno, representantes del sector académico, organismos empresariales y líderes sociales, quienes coincidieron en la relevancia de sumar esfuerzos para consolidar el desarrollo regional.

La participación del Gobierno Municipal de Ciudad Madero en este tipo de espacios refrenda su disposición de mantener una relación cercana con el sector empresarial, reconociendo su papel clave en la construcción de oportunidades, inversión y bienestar para las familias maderenses.