Cobrar propina sin consentimiento puede costar hasta 3 mdp, alerta Profeco

La dependencia reafirmó que las propinas no son obligatorias y los negocios que las cobren sin consentimiento podrán hacerse acreedores a importantes multas

MÉXICO.- Con multas de hasta 3 millones de pesos la Procuraduría Federal del Consumidor podría sancionar a los establecimientos que incluyan de forma obligatoria las propinas en las cuentas.

Así lo informó la dependencia, que señaló que la legislación vigente estipula que no se pueden hacer cargos adicionales a los propios de la compra a las cuentas de clientes, por lo que las llamadas “propinas automáticas” están totalmente prohibidas.

“La propina es una gratificación voluntaria, generalmente económica, por una atención directa a las personas consumidoras en restaurantes, bares, servicios turísticos y hoteles. Los establecimientos están obligados a tener a la vista sus precios con IVA incluido. “El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”, detalla en su página oficial.

Este recordatorio cobra gran relevancia de cara al Mundial de 2026, algunos de cuyos partidos se disputarán en distintos puntos del país y generará una gran derrama económica en hoteles, restaurantes y centros de entretenimiento.

“Aquellos comercios que ignoren esta norma y realicen cobros automáticos se enfrentan a multas que pueden alcanzar los 3 millones de pesos”, explicó la dependencia federal.

¿Qué hacer si me obligan a pagar propina?

La Procuraduría Federal del Consumidor anima a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad a través del teléfono 55-5568-8722, el correo denunciasprofeco@profeco.gob.mx o el WhatsApp: 55-8078-0488. Si te encuentras en una situación de este tipo, esto es lo que debes hacer:

Solicita la corrección del ticket

Si no hay corrección, te puedes negar a pagar el cargo adicional

Presenta una queja formal. Para ello necesitas el ticket, el nombre del negocio y toda prueba adicional que puedas tener

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO