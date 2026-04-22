Golpe a red de huachicol

Autoridades federales desmantelan una de las principales redes de contrabando de hidrocarburos en el país, con 14 detenidos, aseguramientos millonarios y empresas fachada vinculadas al robo y distribución ilegal de combustibles.

Por. Staff

MÉXICO.- La ofensiva federal contra el huachicol escaló a uno de sus golpes más relevantes en los últimos meses, con el desmantelamiento de una red criminal que operaba en varios estados del país, tras más de siete meses de investigación.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional se ejecutaron operativos simultáneos que permitieron detener a 14 personas.

Las acciones se desarrollaron en Hidalgo, Estado de México, Chihuahua y la Ciudad de México, donde se identificó una estructura delictiva dedicada al robo, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos.

Entre los detenidos destaca Mauricio “N”, señalado como líder del grupo, así como operadores financieros, administradores y colaboradores clave encargados de la dispersión de recursos y manejo de empresas fachada.

También fueron detenidos dos empresarios del sector energético, vinculados presuntamente a la operación ilegal del combustible mediante una red de compañías simuladas.

Las autoridades aseguraron 150 mil litros de gas LP, decenas de pipas, autotanques, tractocamiones y vehículos, además de armas, cartuchos, droga, dinero en efectivo y equipos de cómputo, lo que evidencia la magnitud operativa del grupo.

Durante los cateos se localizaron 12 gaseras y bodegas relacionadas con el mercado ilícito, así como una toma clandestina en Hidalgo que ya fue clausurada.

En una segunda línea de acción, se detuvo a Héctor Iván “N”, identificado como responsable logístico del trasiego ilegal de gasolina y diésel hacia entidades como Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas y Estado de México.

El fiscal Ulises Lara López detalló que las investigaciones permitieron ubicar una red empresarial denominada “Los Petrofactureros”, integrada por más de 40 empresas utilizadas para simular operaciones en sectores logístico y energético sin contar con infraestructura real.

Como resultado, se aseguraron inmuebles, vehículos de alta gama, joyería y efectivo, con una afectación económica estimada en más de 126 millones de pesos.

Las autoridades destacaron que este golpe forma parte de la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el robo de hidrocarburos y las redes financieras que lo sostienen.