Guardia Estatal y FGJE detienen a falso empleado de la CFE

Por Jesús Berlanga
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agentes de la Guardia Estatal en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado detuvieron en la colonia Tamatán a un hombre que presuntamente se hacía pasar por trabajador de la Comisión Federal de Electricidad.
Los hechos se registraron en la calle Río Tamesí, entre Sierra de San Carlos y Cerro del Bernal, donde dos hombres realizaban supuestos trabajos relacionados con la atención de anomalías eléctricas.
Tras ser reportados, se les solicitó identificarse como empleados de la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, ninguno contaba con documentación que acreditara su relación laboral.
Minutos después se pudo confirmar que uno de los individuos no pertenecía a la empresa, aún y cuando portaba el uniforme.
El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de usurpación de funciones.
En el lugar también fue asegurada una camioneta Chevrolet Silverado rotulada con las siglas de la CFE.