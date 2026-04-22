Guardia Estatal y FGJE detienen a falso empleado de la CFE

El masculino andaba realizando trabajos en la colonia Tamatán en Cd. Victoria, donde fue reportado y al arribarlo no acreditó trabajar para la CFE. El detenido que portaba uniforme, y una camioneta con logotipos fueron puestos a disposición de la FGR.

Por Jesús Berlanga

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agentes de la Guardia Estatal en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado detuvieron en la colonia Tamatán a un hombre que presuntamente se hacía pasar por trabajador de la Comisión Federal de Electricidad.

Los hechos se registraron en la calle Río Tamesí, entre Sierra de San Carlos y Cerro del Bernal, donde dos hombres realizaban supuestos trabajos relacionados con la atención de anomalías eléctricas.

Tras ser reportados, se les solicitó identificarse como empleados de la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, ninguno contaba con documentación que acreditara su relación laboral.

Minutos después se pudo confirmar que uno de los individuos no pertenecía a la empresa, aún y cuando portaba el uniforme.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de usurpación de funciones.

En el lugar también fue asegurada una camioneta Chevrolet Silverado rotulada con las siglas de la CFE.