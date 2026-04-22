Morena, desahucio moral

Polvo del Camino/Max Ávila

El desprestigio corroe a Morena en Tamaulipas y es que sin liderazgo navega a la deriva en aguas más sucias y turbulentas que las que trajo a nuestras costas el derrame petrolífero originado en Veracruz y por fin, aceptado como hijo pródigo de PEMEX por la propia jefa de jefas, después de setenta días durante los cuales el supremo gobierno creó historias (hasta la de un barco fantasma), para evadir lo que sin duda fue irresponsabilidad oficial por la que pagaron algunos funcionarios menores mientras “los machuchones” siguen entre los más consentidos de la burocracia de cuello blanco. Por vergüenza y el tantísimo daño causado, el director de la dependencia debió renunciar o en su defecto cesado sin excusa ni pretexto en cualquiera de “las mañaneras” donde se asegura que la voz del pueblo es la de Dios.

Morena enfrenta dudas y desconfianza y lo que le sigue en el estado que palpita a la margen del río donde para desgracia de la 4T, recogió puro pedacerío con las consecuencias a la vista del portador. No hablamos de la permanencia en el poder que solo es reflejo del activismo de Doña Claudia pero no virtud de quienes manejan la entidad en sus diversas modalidades donde muchos(as) han caído en la tentación de los pecados capitales de robar, mentir y traicionar por la sencilla razón que conservan la inconfesable formación adquirida en el PRIAN. Y ni modo que sea invento porque están revueltos en la misma olla de la corrupción, ciertamente con escasísimas excepciones que solo confirman la intención de adquirir riqueza, aunque esté de por medio esa moral que sigue siendo el árbol que da moras.

De cualquier partido lo esperábamos, menos del creado por AMLO, el que ahora mismo, la Señora Presidenta intenta rescatar de las inexpertas manos de una generación que supone cambiar el mundo desde una mesa de café desligándose de la realidad que, al no comprenderla, toma el fácil camino de construir castillos en el aire donde la borrasca exige valor y sobre todo convicción condimentada con principios verdaderos, no con ambición oliendo a metal mal habido. En este sentido la delincuencia solo es diferente por el disfraz y los riesgos que para unos no lo son tanto porque actúan bajo la sombra de las instituciones.

En nuestro estado Morena no tiene nada que presumir. Aparece como dirigente una dama de todo respeto, pero sin el menor arraigo entre las bases que debieran sostener a la organización. Hay triunfos es cierto, pero como resultado de la tarea presidencial que incluye logros sociales jamás imaginados. El congreso local está integrado por grupos identificados solo con sus intereses personales. Entre lo absurdo está el control ejercido por un panista presuntamente converso cuyo ídolo sigue siendo Cabeza de Vaca. Desde luego me refiero a Humberto Armando Prieto Herrera. ¡Haga usted el recabrón favor!.

Una legislatura “morenista” que recibe, exhibe y amenaza aprobar iniciativa seguramente concebida en tenebrosas oficinas por verdugos que con filosas guillotinas pretenden decapitar la libertad de expresión significando ello regresión de siglos solo posible en Tamaulipas.

En algunos municipios morenistas la praxis es burda. Entre lo reciente está la detención de un funcionario de Matamoros con droga por supuesto en EU. Noticia que dio vuelta al país sin muestras de rubor en quienes gobiernan el lugar, aunque con descaro suficiente para negar las evidencias. Sucede en otros puntos de la geografía tamaulipeca y a diversos niveles que los delitos son parte del cinismo como si no supiéramos que la población toma nota de las aberraciones desde el poder. ¿Qué me dice de legisladores(as) federales que transitan por la ancha avenida de la sospecha del brazo de amistades peligrosas?.

En Tamaulipas el morenismo no es de fiar cuando prefiere que las numerosas “carpetas de investigación” envejezcan entre el polvo y olvido, que llamar a cuentas a los ladrones del pasado los cuales “encantados de la vida” mantienen festejo permanente con cargo a la impunidad. Así andamos por acá, lástima que Doña Claudia permanezca ajena, u sorda que pa´l caso es lo mismo.

SUCEDE QUE

No nos hagamos, en Tamaulipas Morena solo es una marca y tan endeble, que si en el 28 Gustavo Cárdenas decide participar por MC, ganaría…¡y con “boquete”!.

Y hasta la próxima.