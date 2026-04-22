Padre e hija sobreviven volcadura en barranco en la carretera Llera–Mante; sus lesiones no son de gravedad

Padre e hija caen a barranco tras volcadura en el Km 156 de la carretera Llera–Mante, ejido Galeana.

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria . – Personal de Protección Civil del municipio de Llera brindó auxilio a un hombre y su hija, quienes resultaron lesionados tras volcar el vehículo en el que viajaban sobre la carretera federal que conduce de Llera a Ciudad Mante.

El accidente se registró durante la mañana de este miércoles 22 de abril a la altura del kilómetro 156, en las inmediaciones del ejido Galeana, una zona conocida por su topografía sinuosa y curvas peligrosas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los tripulantes del automóvil, identificados como Enrique «N» y Ximena «N», perdieron el control de la unidad, un Ford Fiesta, lo que provocó que el coche saliera del camino y terminará al fondo de un barranco.

Elementos de Protección Civil de Llera se trasladaron de inmediato al sitio para realizar las maniobras de rescate.

Tras extraer a los ocupantes del vehículo siniestrado, los paramédicos municipales realizaron una valoración médica en el lugar de los hechos.

Los socorristas determinaron que, a pesar de la espectacularidad del percance, las lesiones por golpes contusos que presentaban tanto el padre como la hija no eran de gravedad ni ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

En el operativo también participaron elementos de la Guardia Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes para apoyar en el abanderamiento del área y agilizar la circulación vehicular, la cual se vio parcialmente afectada durante las labores de rescate de la unidad.

Finalmente, las autoridades municipales y estatales hicieron un exhorto a la población que transita por dicha vía a extremar precauciones.

Se recordó a los automovilistas respetar los límites de velocidad y mantenerse alertas, debido a que ese tramo carretero se caracteriza por sus pronunciadas curvas y la alta incidencia de accidentes viales.