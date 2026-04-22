Refuerzan seguridad en colegio Antonio Repiso tras amenaza de “tiroteo” en baños

La institución informó a madres y padres de familia que desde este martes se realizarán revisiones de mochilas y lockers, tanto al ingreso como de manera aleatoria durante la jornada escolar

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

La Secundaria del Colegio Antonio Repiso reforzó sus medidas de seguridad luego de que alumnos detectaran un mensaje en uno de los baños del plantel en el que se hacía referencia a un presunto “tiroteo”, situación que encendió las alertas entre directivos, docentes y padres de familia.

De acuerdo con reportes compartidos entre la comunidad escolar, fueron estudiantes de tercer grado quienes localizaron un pequeño mensaje escrito con pluma en el baño de hombres, donde aparecía la palabra “tiroteo” acompañada de una fecha, lo que motivó la intervención inmediata de la dirección escolar para verificar la situación y aplicar protocolos preventivos.

Ante ello, la institución informó a madres y padres de familia que desde este martes se realizarán revisiones de mochilas y lockers, tanto al ingreso como de manera aleatoria durante la jornada escolar, además de mantener vigilancia reforzada dentro del plantel para garantizar la seguridad de los alumnos y del personal.

Mediante comunicados enviados a los padres, la dirección de secundaria pidió también el apoyo de las familias para revisar las pertenencias de sus hijos desde casa y dialogar con ellos sobre la importancia de mantener un ambiente seguro, mientras las actividades escolares continuarán en horario normal.

La escuela señaló que estas acciones forman parte de las medidas de prevención que se estarán implementando para evitar el ingreso de objetos no permitidos y fomentar una cultura de responsabilidad entre los estudiantes, subrayando que las revisiones se harán respetando la integridad y derechos de los alumnos.

El caso ocurre apenas un día después de que autoridades educativas y corporaciones de seguridad acudieran a una telesecundaria en Reynosa para realizar inspecciones tras repetidas amenazas difundidas en redes sociales, lo que refleja la creciente preocupación por este tipo de alertas en planteles escolares de Tamaulipas y la necesidad de reforzar los protocolos de prevención en todos los niveles educativos.