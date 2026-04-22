Registra Nuevo Laredo desempleo muy bajo

Consolida Nuevo Laredo una de las tasas de desempleo más baja de la región con estrategias de vinculación laboral

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Con una tasa de desempleo de apenas 2.8 por ciento, Nuevo Laredo se posiciona como una de las ciudades con mejores indicadores laborales en la región, reflejo de una economía dinámica y en constante crecimiento, impulsada por sectores estratégicos como el comercio exterior, la logística, el transporte, la industria y los servicios.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre el gobierno municipal y la iniciativa privada, así como de la implementación de programas enfocados en acercar oportunidades laborales a todos los sectores de la población.

“En Nuevo Laredo estamos demostrando que cuando se trabaja con estrategia y compromiso, los resultados se reflejan en la calidad de vida de nuestra gente. Hoy contamos con una de las tasas de desempleo más bajas, y seguiremos fortaleciendo acciones para que más ciudadanos accedan a un empleo digno y bien remunerado”, afirmó.

Con el objetivo de continuar reduciendo este indicador y ampliar las oportunidades de empleo, el Gobierno Municipal impulsa una estrategia integral de vinculación laboral a través de diversos programas.

Entre ellos destaca Empleo en Tu Colonia, mediante el cual se realizan dos jornadas mensuales en distintos sectores de la ciudad, acercando vacantes directamente a las colonias y facilitando el acceso al trabajo.

También se llevan a cabo Ferias de Empleo Universitarias de manera bimestral en distintas instituciones educativas, dirigidas a jóvenes, egresados y nuevos talentos que buscan incorporarse al mercado laboral.

De igual forma, se organizan Ferias Municipales de Empleo, con tres grandes eventos al año que reúnen a empresas de diversos sectores con cientos de vacantes disponibles.

Como parte de la modernización de estos servicios, también se implementó una nueva Plataforma Digital de Bolsa de Empleo, una herramienta que permite conectar de forma rápida, directa y eficiente a las empresas con quienes buscan trabajo.

Esta estrategia integral genera beneficios directos para la población, como el acceso a vacantes más cercanas, la reducción en los tiempos de búsqueda de empleo, mayores oportunidades tanto para jóvenes como para adultos, una mejor vinculación con empresas formales y un impulso sostenido al desarrollo económico local.